Стресс приведет к успеху — гороскоп на 1 августа

12-13 лунные сутки. Сегодня путь к успеху лежит через стресс.

Аспекты Луны в Козероге подчеркивают роковую суть ситуации, вынуждают рисковать и идти на экстренные меры. Кому-то придется защищаться, подтверждать свои права, заслуги и компетенции, а кому-то - искупать грех, исправлять промах или отрабатывать долг. Опасны вспыльчивость, азарт и заносчивость. Велик риск осложнений при повторных операциях, военных действиях, в ходе реструктуризации и утилизации. Легко спровоцировать травму, поставить проект на край пропасти. Рычаг власти может стать орудием мести. Стоит осторожнее обращаться с техникой и оружием.

Овен ‌‌

Овнам сегодня не гарантирован успех, зато обеспечен стресс. Высока цена ошибок прошлого. Плата будет тем выше, чем больше за вами долгов, профессиональных ошибок, дисциплинарных и других нарушений. Вам придется с боем защищать свои деловые, жилищные или семейные интересы. Высок риск травмы, скандала, краха карьеры, схватки с сильным противником. Поможет целеустремленность, навредит вспыльчивость.

Телец

Сегодня звезды заранее благословляют Тельцов на активность, а если нужно, то и на целевую авантюру. Несмотря на волнение, необычность момента и наличие весьма острых подводных рифов, можно с верой и надеждой пускаться в любое плавание - но лишь в знакомой сфере и (лучше) ради важной благой цели. Ваш нестандартный утренний импульс будет верным, а приключения вскоре окупятся блестящим результатом.

Близнецы

Сегодня Близнецам важно иметь защиту и следовать старым правилам безопасности. Критичный момент в финансово-налоговой сфере затронет ваши активы, включая зарубежные. За компенсации и другие блага придется бороться. Может требоваться проверка, перерасчет. День вскроет накопленные нарушения и задолженности. Если вы превысили лимиты и не учли риск, на вас ляжет ответственность, возможно взыскание.

Рак ‌‌

Раков ждет критичный момент в старом споре или в карьере. Опасно провоцировать противника, но в важном деле лучше проявить силу духа и не отступать. Выгоднее защита, но если вы загнаны в угол, последним аргументом может стать нападение. Утрата равновесия чревата столкновением. Условие успеха - уважение к закону, договору и позиции оппонента. Не стоит находиться без нужды в неблагополучной среде.

Лев ‌‌

Сегодня у Львов или их подчиненных обширный фронт работ. По мере приложения усилий, число проблем и сопутствующих рисков будет расти, объем задач превысит первоначальный энтузиазм. В какой-то момент опустятся руки. Звезды напоминают, что список задач все же конечен, а многие элементы работы уже знакомы. Следуя правилу «дело мастера боится», вы сможете в обозримом времени решить любую проблему.

Дева ‌‌

Сегодня звезды советуют Девам верить в удачу, но не полагаться исключительно на нее. Помощь небес желательно дополнить знаниями, опытом и интуицией. Пиковый ответственный момент возможен в творчестве, игре, профессиональной работе, при воспитании детей, в делах с недвижимостью и крупными активами. Не помешают меры перестраховки и безопасности на отдыхе, при занятиях спортом и совершении сделок.

Весы ‌‌

Внимание Весов сегодня приковано к жизненно важной и опорной для них сфере - например, к дому, родине, семье, национальным устоям, профессиональному или гражданскому статусу. Масштаб событий заставит поволноваться даже тех Весов, которые были в стороне от эпицентра событий и надеялись «отсидеться в окопе». Наберут обороты разногласия по поводу собственности, территории, владений, иерархии власти.

Скорпион

Каким бы путем ни шли сегодня Скорпионы, сами события пойдут по схеме «чем дальше в лес, тем больше дров». Ваш азарт возрастет пропорционально опасностям, а ваши услуги будут востребованы в роковой момент. Роль спасителя или скорой помощи окажется хлопотной: вдобавок к опыту профессионала или бывалого путешественника, может потребоваться техника, транспорт, связь, рычаг или особый инструмент.

Стрелец

Роковые события дня для Стрельцов во многом предопределены, как и общий план действий - суммой их прежних решений в профессиональной, моральной или финансовой сфере. Будучи связаны в стратегии, вы можете что-то предпринять на уровне тактики. Ситуация допускает креативный ход, но заставляет помнить о высокой цене горячности, азарта и риска. Играя с огнем, можно потерять ценные плоды долгих трудов.

Козерог

Сегодня Козерогам жизненно важно контролировать свой темперамент и выбирать для своих действий масштаб, соразмерный ситуации. Это день стресса, риска, волнений, испытаний и больших ставок. Легко «вызвать огонь на себя» морально и физически, навредить своему имуществу, телу или делу. Будьте готовы защитить свой дом, ценности, достоинство или веру, вновь доказать свое право на особые привилегии.

Водолей

Водолеи сегодня сражаются со своими тайными врагами и льют «невидимые миру слезы». Истинный накал их страстей не виден со стороны. Велик риск осложнений при любых работах и процедурах. Возрастает уязвимость, может страдать дело или здоровье. Драматизм ситуации зависит от масштаба накопленных проблем и степени их запущенности. Возможна срочная отдача долга с процентами, расплата за грехи и ошибки.

Рыбы ‌‌

Этот день излечит Рыб от лишнего идеализма, но неожиданно возродит часть их прежних надежд. Многие Рыбы доверятся своей интуиции, как привычному способу предвидения будущего. Если ее мало, ничто не мешает вам добавить к своим ощущениям контакт с авторитетными друзьями, изучение официальных новостей и долю объективной аналитики: благодаря такой комбинации, вы будете неуязвимы внутренне и внешне.

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