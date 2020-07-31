Какие растения посадить на участке каждому знаку

Каждому знаку зодиака соответствует определенное растение.

Чаще всего астрологи называют разные экзотические цветы. При этом, у каждого знака есть растение, которое действует как оберег, а уход за ним прибавляет силы и притягивает позитивную энергию. Посадите их на своем участке и регулярно следите за их состоянием – так вы увеличите количество благоприятных событий в жизни.

Представители этого знака зодиака очень амбициозны и ветрены, а еще редко сидят на одном месте и любят путешествовать. Поэтому им нужно сажать на своем участке те растения, ухаживая за которыми они будут восстанавливать энергию, потраченную в поездках. Им идеально подойдут яблоня или слива, которые растут вне зависимости от условий на участке. Когда Овну будет необходимо расслабиться, он сможет заняться садоводством.

Большинство Тельцов – домоседы и любят окружать себя красивыми вещами, а еще они очень не любят работать руками. Поэтому им нужно посадить что-то красивое и то, что будет требовать только полива и удобрений. Идеально подойдут популярные дачные цветы гиацинты, которые ежегодно будут расцветать и украшать участок.

Мечтательные особы, родившиеся под знаком Близнецов, любят спокойствие и гармонию, а еще им важен приятный аромат трав. Им стоит посадить на своей даче шалфей, стебли которого можно будет собирать, сушить и радоваться приятному аромату или использовать в народной медицине.

Раки любят практичность и спокойствие, а еще не любят работать в огороде, но всегда очень радуются плодам своих растений. Больше всего им подойдет клубника, но ухаживать за ней придется очень усердно, так как у Раков не всегда хорошие отношения с садоводством. Зато плоды ягод будут поднимать им настроение, а после сбора урожая они сначала накормят всю свою семью, а после сделают еще несколько банок варенья.

Растения, которые будут приносить плоды, точно не для Львов. Им не важна практичность, а нужна только роскошь и красота, которой они будут восхищаться на своем участке. Так, Львам рекомендуется сажать пионы – благородные растения, которые радуют своими бутонами и ароматом.

Девы очень внимательны к деталям и любят все красивое, но в то же время практичное. Им рекомендуется сажать на участке вишню, которая будет радовать глаз во время цветения и не будет трогать хрупкую натуру Дев, когда лепестки опадут. Вместо них на деревьях вырастут ягоды, которые тоже потом можно использовать.

Гармоничным Весам подойдут многие красивоцветущие растения, но те, которые не требуют ухода. Представители этого знака могут выбрать крыжовник, для которого важно только правильное место посадки, а потом он уже будет расти самостоятельно. Весы получат красивые цветки и плоды, для которых не нужно прикладывать много усилий.

Людей, рожденных под знаком Скорпиона, считают эгоистичными и мстительными, но на самом деле они очень эмоциональны в душе. Им подойдут розы, которыми они смогут выразить свой внутренний мир и дать окружающим знак, что растения они подбирали под себя: такие же колючие, но на самом деле нежные и красивые.

Творческие Стрельцы ценят красоту и хотят, чтобы растение их вдохновляло. Они мечтают окружить себя красивыми цветами, которые будут цвести не один год. Лучше всего Весам посадить подснежники, которые начинают цвести уже в первые весенние месяцы. Они дадут представителям этого знака зодиака пример, что нельзя сдаваться ни в каких условиях.

Козероги любят, когда все лежит на своих местах, а на огороде нет ничего лишнего, поэтому им не хочется засаживать свой участок кустарниками. Им стоит выбрать корнеплоды, но начинать нужно с простого. Например, с картошки. Если отношения сложатся, то можно будет переходить и к другим культурам.

Представителей знака зодиака Водолей считают самыми спокойными людьми на свете, поэтому им рекомендуют выращивать на своем участке травы. За лечебными растениями нужно много ухаживать, поэтому выбирать их в качестве украшения участка не стоит. Идеально Водолеям подойдет укроп, который можно использовать в быту практически во всех блюдах.

Рыбы не любят ухаживать за дачными участками и чаще всего – интроверты. Парадоксально, но у них приживаются почти все культуры, поэтому они могут выбрать любое растение, которое им по душе. Многим Рыбам советуют высадить на участке нарциссы. Многие считают их скучными и надоевшими, но, если высадить несколько сортов вместе, то получится идеальный садик, который будет радовать Рыб.

Алевтина Кузнецова

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