Как изменится жизнь Львов уже в этом августе

Наступает август, пора львиных дней рождений.

Звезды приготовили Львам подарки: уже в этом месяце вас ждут самые сладкие и волнующие события, а какие именно – читайте в этом материале.

В первой трети месяца вас ожидает расширение круга знакомств. Новые люди станут возникать словно изниоткуда: это будут и контакты по работе, и личные знакомства. Будьте вежливы и обворожительны, не спешите выражать свой гнев – по крайней мере перед теми, кого вы еще мало знаете. Многие из тех, с кем вы познакомитесь в первых числах месяца, окажут большое влияние на вашу карьеру и материальный достаток.

Примерно в середине августа возникнет ситуация, которая заставит Львов сделать важный выбор: что-то, что вы игнорировали очень долго, вдруг выплывет наружу и заставит вас посмотреть фактам в лицо. Не прячьте голову в песок, идите навстречу своему страху, вы обязательно выйдете победителем. Возможно, вопрос будет так или иначе касаться ваших отношений – но у каждого Льва это может проиграться по-своему.

Вторая половина месяца принесет неожиданные подарки в виде денег – это могут быть и презенты от близких людей, и повышение зарплаты, выход на совершенно новый уровень в бизнесе, а еще вы можете просто выиграть большую сумму денег. В этом вам поможет щедрый Юпитер – примите с благодарностью его дары!

В конце месяца Львам придется сделать ревизию всей жизни: старое выкинуть, а новое поставить на самое видное место. Именно сейчас вы сделаете важные выводы по поводу людей, которые занимают ваш ум и сердце, по поводу вашего дела, по поводу вашей жизни вообще. Не отмахивайтесь от вопросов: а занимаюсь ли я тем, что мне нравится? А люблю ли я тех, с кем живу? Давайте себе честные ответы и смело меняйте свою жизнь – к концу августа вы войдете в необыкновенный период, когда все станет возможным. Мечтайте широко, ничего не бойтесь и верьте, что звезды в этом месяце держат за вас кулачки!

Дарья Лопушкова

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