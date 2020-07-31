Астролог: «В августе каждый станет агрессивным»

Россиян предупредили о серьезном негативном влиянии на жизнь, которое произойдет из-за передвижения планет в августе 2020 года. Об этом рассказала астропсихолог Инга Лозанчич.

Многие люди ощутят резкое желание что-то изменить, подчеркнула специалист. Она уверена, что в августе нужно быть готовым к тому, что период будет непростым и энергетически сложным.

Особо сильное влияние на человеческое поведение и психику окажет полнолуние, которое ожидается уже 3 августа. Лозанчич указала на непростые обстоятельства этого события. Она отметила, что особо разрушительной энергией станет обладать Уран. Он скажется на житейском плане людей.

В это время каждый может стать более раздражительным и агрессивным. Астролог посоветовала избегать больших и малознакомых компаний. Кроме того, в августе люди могут почувствовать сильную тягу изменить свою жизнь. Это желание не хорошее и не плохое, уверена Лозанчич, однако следует объективно подойти к любым решениям.

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