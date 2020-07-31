Озвучены пророчества Ванги для России и мира на 2021 год

В Сети интернет вирусно распространяется пророческое предсказание всемирно известной болгарской провидицы, предназначенное для России и всего мира на предстоящий 2021 год.

Ванга предвидела, что спокойствия населению Земли в ближайшем будущем можно не ждать, потому что следующий год станет временем серьёзного демографического кризиса. По словам провидицы, для нашей страны он не станет смертельным. Нам понадобится лишь некоторое время, чтобы снова встать на ноги.

Россию также будут ожидать новые испытания, касающиеся внешнеполитической сферы, ведь из-за своего страха перед нашей страной многие государства станут противостоять нам с небывалым рвением. Однако Ванга уверена, что это недоразумение Россия тоже перенесёт с достоинством, а дух её жителей станет только крепче и закалённее.

В отношении всей планеты Земля болгарская провидица предвидела выход мировой медицины на новый, более высокий и продвинутый уровень.

Изменения в следующем году ждут также и сферу финансов. По мнению Ванги, могут полностью исчезнуть бумажные купюры, а заменят их пластиковые карты.

Пока можно лишь гадать, сбудутся ли стол серьёзные предсказания болгарской старушки. Ещё советские военные специалисты занимались подробным разбором слов Ванги. Они пришли к решению, что точность её предсказаний составляет не менее 70%.

Остаётся только жить и ждать того, что нам всем уготовано.

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