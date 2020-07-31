Знаки зодиака, которым все равно на чувства окружающих

Все мы периодически задумываемся, как воспринимают нас окружающие и что про нас думают.

Но есть люди, родившиеся под некоторыми знаками зодиака, которым абсолютно все равно, что чувствуют окружающие и им безразлично, как они выглядят в глазах других людей.

Овен не склонен к самокритике и для него важно исключительно собственное мнение. Какие бы аргументы вы не приводили, Овну важна собственная правда, а как это отразится на окружающих – ему все равно. Его не волнует ничего, кроме собственных желаний и целей. Овен считает, что это его жизнь, и мнение окружающих не заслуживает того, чтобы его учитывать. А еще Овен крайне прямолинеен и может высказать все, что думает, совершенно не заботясь о том, что слова могут глубоко ранить.

Телец не заботится о том, как его поведение и слова влияют на окружающих. Если вы попытаетесь столкнуть его с намеченного пути или настаивать на своем, не рассчитывайте на понимание и сдержанность. Чем сильнее вы будете настаивать, тем больше Телец будет укрепляться в собственном мнении, а вы рискуете услышать в свой адрес много неприятного. Ему абсолютно неважны чужие чувства, главное, что ему хорошо.

Лев на то и Лев, чтобы излучать независимость и решительность. Он производит впечатление человека, которого совершенно не интересует мнение окружающих, однако, это не совсем так. Льву важно, что о нем думают люди, но он никогда не покажет этого и будет вести себя так, как будто ему все равно.

Дева внешне часто выглядит приветливой и заинтересованной за счет своего хорошего воспитания и эмоциональной выдержки. Она редко пойдет на открытый конфликт или скажет гадость в лицо. В глубине души она всегда четко знает, как поступить и сделает по-своему, вне зависимости от мнения и чувств окружающих. По большому счету она равнодушна к оценке с их стороны.

Скорпион – известный манипулятор и самый безразличный к чужим чувствам знак. Представители этого знака любят исключительно себя и все, что они делают, только себе на благо. Скорпион, не задумываясь, пойдет к своей цели «по головам» даже тех, с кем еще вчера считал себя другом и не испытает при этом ни малейших угрызений совести, если придется «подставить» или схитрить. Этому знаку все равно, что чувствуют в подобной ситуации другие люди, главное, он сам в шоколаде.

Общаясь с представителями перечисленных знаков, учитывайте их особенности и берегите свои чувства.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог

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