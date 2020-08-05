Психолог: «Навязчивые мысли можно побороть»

Причины навязчивых мыслей и идей могут брать начало в психологических проблемах, убеждена клинический психолог и профайлер Александра Титарева.

Тревожные состояния и невозможность самостоятельно с ними справиться – не норма, здесь требуется профессиональная помощь.

Навязчивые мысли присутствуют в жизни практически каждого современного человека. На его плечи ежедневно сваливается уйма задач, как бытовых, так и рабочих, как обязанностей перед семьей, так и вопросы безопасности. Многие действия человек начинает совершать «на автомате»: выходя из дома, выключает газ, свет, утюг, закрывают дверь.

Впоследствии эти привычные и автоматизированные действия становятся для некоторых людей новыми источниками беспокойства: а закрыл ли я дверь? Действительно ли утюг выключен? Эти и другие навязчивые мысли, тревоги, склонности к сомнениям, по словам клинического психолога Александры Титаревой, встречаются как при обсессивно-компульсивном расстройстве, так и при ананкастном расстройстве личности (обсессивно-компульсивном расстройстве личности). При этом бояться помощи психолога в таком случае не стоит, он наоборот поможет поставить точный диагноз и способ лечения.

«Обычно на приеме проводится диагностика расстройства, определение его тяжести, возраста начала, типологии, сопутствующих заболеваний и т.д. Например, для обсессивно-компульсивного расстройства чаще всего используется шкала Йеля–Брауна и оценка уровня тревожности. По результатам обследования назначается лечение: психотерапия совместно с приемом фармакологических препаратов. Считается, что ананкастное расстройство имеет генетическую предрасположенность, начинает проявляться в период полового созревания и со временем охватывает все сферы жизни человека, в отличие от обсессивно-компульсивного расстройства, которое возникает в любом возрасте. Однако особенности воспитания (чрезмерная требовательность родителей) и психотравмирующие ситуации, слабая возможность сладить с ними, вносят существенный вклад в развитие обоих заболеваний», – поделилась специалист.

При этом не стоит пускать ситуацию на самотек, ведь со временем навязчивые мысли, действия, страхи, тревоги и беспокойства будут только усиливаться. При обращении в клинику, грамотный специалист назначит подходящую терапию и медикаменты. Чаще всего при ОКР используется когнитивно-поведенческая психотерапия и ее подвиды: терапия принятия и ответственности (АСТ), метакогнитивная терапия (MCT), схема-терапия; популярны также краткосрочная стратегическая терапия, психодинамическая терапия. Также в ход идут встречи групп взаимопомощи, исключение алкоголя, нормализация режима отдыха и сна. Применяются, помимо прочего, различные методики по совладению с тревогой и различные пособия для самостоятельной работы.

«В любом случае, при появлении навязчивостей и других беспокоящих симптомов нельзя сдаваться. Например, если составить самый подробный план того, что можно предпринять в случае воображаемой катастрофы (невыключенный утюг, плита, незакрытый кран, замок и т.д.), чтобы достойно пережить свой худший сценарий (пожар, потоп, кража и т.п.). Это помогает выстроить иерархию своих страхов, более реалистично взглянуть на привычные неприятные думы и научиться мыслить более гибко», – резюмировала специалист.

Помимо помощи специалистов и необходимой терапии могут помочь и своего рода «ритуалы». Во время закрытия двери нужно сосредоточиться на своем действии, постараться сознательно запомнить его. В этом отлично могут помочь такие «якори», как с виду абсурдная фраза, мелодия или даже щелчок пальцев. Все то, что поможет воскресить в памяти автоматическое действие.