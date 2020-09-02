Эзотерик: «Деньги можно приманить с помощью банки»

Психолог, ведущий эксперт по парапсихологии и психологии Наталья Малышева — о магических ритуалах, которые помогают приблизиться к желаемому материальному результату.

Испокон веков люди, желавшие разбогатеть, сохранить и увеличить свои финансовые ресурсы, прибегали к магическим ритуалам и эзотерическому знанию. Проходят века и тысячелетия, а интерес к эзотерике остается: сегодня очень многие всемирно известные предприниматели, политики, деятели шоу-бизнеса обращаются за помощью к магам и эзотерикам. Ведь богатство — это почти всегда не только следствие рационального выбора, но и результат благоприятствования высших сил.

Есть много ритуалов, которые позволят вам приблизиться к желаемому материальному результату. Я приведу вам пример очень действенного магического ритуала. При всей своей кажущейся простоте и незатейливости этот ритуал способен творить настоящие чудеса. Поверьте, это проверено практикой!

Итак, нам понадобится обычная банка с закручивающейся крышкой. В крышке ножиком мы делаем прорезь. Далее нам понадобится крупа. Лучше всего взять несколько видов крупы, например, пшено, гречку, горох. Далее мы сыпем крупу в банку. В процессе пересыпания крупы говорим, что сыпем не крупу, а свое богатство, добро и домовитость. Не крупа сыпется, а деньги звенят!

Банку плотно закрываем и опускаем в прорезь в крышке несколько монеток. Банка наполняется, а благосостояние преумножается. Это и есть ритуал на рост благосостояния. Эту банку надо каждый месяц пополнять монетками, неважно какого достоинства. Банку надо хранить на видном месте, чтобы мы всегда могли видеть эту банку и радоваться. Когда банка наполняется доверху, вы продолжаете держать ее на видном месте. Не сомневайтесь, вы действительно почувствуете, что ваш кошелек стал заметно толще. Кстати, лучше всего ритуал проводить на растущую Луну, которая придаст силы вашим финансовым устремлениям и поможет вам поскорее добиться воплощения в жизнь ваших желаний.

Есть еще один, также довольно простой ритуал. Наши бабушки и дедушки верили, что привлечь в дом финансовое благополучие можно, если в каждый угол дома или квартиры положить по монетке. Таким образом, все углы будут защищены деньгами, и ваше благополучие будет расти и расти.

Также помните: никогда нельзя держать кошелек пустым. В нем должна оставаться хотя бы одна мелкая монетка или купюра «на развод». Поскольку сегодня весь мир переходит постепенно на банковские карты, которые становятся современным аналогом кошелька, в их отношении также стоит руководствоваться таким же принципом: оставляйте на карте или счете хоть какое-то количество средств, и тогда они обязательно будут притягивать и другие деньги.

Есть и советы касательно общения с людьми. Чем больше вы общаетесь с людьми успешными и состоявшимися, тем скорее ваше финансовое благополучие улучшится. И, наоборот, общение с «бедовыми» людьми, с завистниками, с теми, у кого «черная энергетика», принесет вам лишь бедность и проблемы. Поэтому старайтесь тщательнее выбирать круг общения, контролируйте его, не рассказывайте случайным и сомнительным знакомым о своих планах, о своем благополучии. В то же время старайтесь делать добрые дела, проявляйте щедрость к тем, кто действительно в ней нуждается, будь то малообеспеченные семьи, старики или бездомные животные, и тогда то, что вы отдали им в помощь, вернется вам сторицей, а ваше благосостояние только возрастет.

Мира вам, счастья и финансового благополучия, и пусть деньги никогда не покидают ваш кошелек!