Астролог: «Овны — самые лучшие друзья»

Разумеется, вряд ли кто-то будет искать себе друзей, вооружившись гороскопом, ведь в чувствах людей царят иные законы, нежели предписанные зодиакальными созвездиями.

И всё же весьма интересно будет ознакомиться с тем, как звезды и астрологи описывают сильные стороны каждого из представителей зодиакального круга, к примеру, в дружбе. Сегодня речь пойдет о страстных и сильных Овнах.

Энергичность и оптимизм

С этими представителями огненной стихии вряд ли придется скучать. Достаточно вспомнить, как велик запас их внутренней энергии, чтобы понять – эти ребята не будут днями валяться на диване, ожидая, когда верные друзья вытащат их на белый свет. Они сами станут теми заводилами, что потащат на море или в лесной поход всю веселую ватагу. Да и в помощи им нет равных на всем белом свете. Овны всегда придут на зов и будут работать с полной отдачей за десятерых, если то потребуется для помощи друзьям.

Вера в светлое будущее

Оптимизм у этих зодиакальных представителей в таком количестве, что они легко делятся им с другими не в ущерб себе. Чтобы ни случилось, какая бы беда не стояла на пороге дома Овнов, они не склонят головы на долгое время и не опустят рук. Да и своим друзьям не дадут сгинуть в пучине горести и уныния: всегда найдут нужные слова и укажут направление, которое непременно выведет на торную дорогу.

Верность

Вряд ли кому придет в голову оспаривать, что верность в дружбе – не последнее дело. Вот и подопечные данного знака превыше всего ценят это качество. Они сами до конца преданы своим друзьям и будут из последних сил защищать их. Но со стороны приятелей они ожидают столь же бесконечной преданности. Стоит помнить, что Овны многое могут простить и быстро забывают мелкие обиды, но предательство не простят никогда, будь оно даже ничтожных размеров.

Прямолинейность

Не всем нравится, когда им в лицо говорят всю правду. Но прямолинейность – это одна из особенностей людей, рожденных под данным знаком. Да, они не станут каждую мелочь «упаковывать» в правду, поскольку иной масштаб у этих персон. Однако Овны никогда не замолчат правду, если это послужит только во благо их друзьям. И в свою сторону подопечные огненной стихии желают видеть такое же отношение. Пусть они и любят восторженные взгляды и похвалы, но всегда отличают безобидную лесть от коварных замыслов.

Независимость

Это не те друзья, что все время «падают на хвост» и требуют их развлекать, вытаскивать из передряг и решать их проблемы. Да, Овны сильно привязываются к близким их сердцу людям, но при этом они настолько сильны и самодостаточны, что могут вполне обходиться без чьей-либо помощи. И шуты им не требуются в час скуки и печали. Так что эти люди общаются с друзьями по зову сердца и с открытой душой.

Им можно доверять

Овны умеют хранить секреты. Они ценят доверие людей и ни при каких обстоятельствах не обманут его. Крайне редко эти представители зодиакального круга используют чужие тайны и откровения в своих корыстных целях или для свершения черной мести. Ведь они очень высоко ценят честь и стараются соблюдать свой внутренний кодекс морали.

Щедрость

Об этом качестве детей Огня можно говорить весьма долго, но так и не пересказать до конца о широте их души. Да, Овны щедры не только на материальные ценности (а их у них всегда в большом достатке), но и чувства. Если эти люди кого-то любят и привязываются, то делают это со всей дарованной им страстью и без остатка. Они страшны в гневе и богаты на милость прощения. Пусть порой и сложно выдержать их натиск, но это с лихвой окупается их преданностью, заботой и неподдельной любовью.

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