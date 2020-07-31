7 народных примет для счастья, достатка и здоровья

Кому из нас не хочется, чтобы в нашей жизнь была счастливой, финансы не иссякали, а здоровье было крепким? Иметь все это, и даже больше, нашим предкам помогали приметы.

1. Выказывайте уважение к деньгам. Это значит, что нельзя разбрасывать и мять деньги, нужно отвести им определенное место, красивый бумажник, если это мелочь –копилку. Если увидите на улице деньги – поднимайте, кланяйтесь любой, даже самой незначительной сумме.

2. Заделайте все возможные энергетические дыры, через которые деньги и удача могут утекать. Штопайте карманы, избегайте дырявой одежды, быстро и своевременно чините все в доме, закрывайте крышку унитаза.

3. Избегайте пустот. Например, выбрасывается пустые баклажки, во время застолья ставьте бутылка под стол, а потом не забывайте от них избавиться. Чужую посуду или иную емкость лучше отдавать, чем-то наполнив – это будет означать возможную прибыль.

4. Будьте осторожны с долгами и милостыней. Нельзя давать в долг на убывающую луну, а также вечером – так вы отдаете свое, и оно может не вернуться. Избегайте впускать в свое окружение тех, у кого есть систематические проблемы с деньгами. Не передавайте деньги из рук в руки, кладите их на деревянную поверхность.

5. Счастье любит тишину. Избегайте разговоров о возможных болезнях, несчастьях, бедности. И также избегайте чрезмерного хвастовства – всегда найдутся завистливые глаза, которым захочется вашего, говорите о своих успехах с теми, кому доверяете.

6. Избегайте носить чужие вещи и драгоценности. Например, нельзя носить нательный крест – так можно «повесить» на себя чужую судьбу. Украшения, особенно с камнями и драгметаллами следует сначала очистить в проточной воде, а лучше узнать поподробнее о судьбе того, кто их носил. И если они вызывают опасения – избавьтесь от них.

7. Избавляйтесь от поломанных и разбитых вещей. Особенно это касается зеркал. А уж смотреть в старое или треснутое зеркало категорически противопоказано. Таким образом сама судьба может стать разбитой и поломанной. По тем же причинам нельзя есть из треснутой или отколотой посуды.

Диана Сабитова

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