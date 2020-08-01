На каждого нападет ностальгия — гороскоп на 2 августа

13-14 лунные сутки. Сегодня Луна в Козероге на стороне консерваторов, а не новаторов.

Вплоть до ночи возможно уныние, обострение старых хворей, обесценивание достижений. В первой половине дня аспект Луны к Меркурию поможет предметным разговорам и получению официальной информации. Не стоит откладывать уточнение данных, контакт с государственной инстанцией, обсуждение бюрократического нюанса, работу с архивом, оформление отчета, разрешения, пропуска. Хорошо работать с пакетом документов на дом, наследство, социальные выплаты. Возможны важные извещения. Стоит фиксировать события, например, вести протокол заседания.

Овен ‌‌

Сегодня инициатива многих Овнов натолкнется на барьер, который ставит границы их активности. День может напомнить о сроке сдачи работ, порядке оформления документов, о дисциплине, карьере, профессиональной чести или планах на будущее. Ваш пыл может охладить выговор, отказ, напоминание, извещение, предупреждение, разговор в семье, звонок начальства. Свежий взгляд на ситуацию появится ближе к ночи.

Телец

Тельцам сегодня стоит проявить дотошность и постараться закончить важное дело (особенно, если оно связано с бюрократическими или юридическими тонкостями). Не стоит откладывать официальное решение вопроса, связанного с эмиграцией, дальней командировкой, работой или учебой за рубежом. Этот день позволяет вам не только уладить формальности, но и лишний раз подтвердить свою верность старым идеалам.

Близнецы

Близнецам этот день поможет прояснить ключевую деталь, от которой зависит их безопасность. Может прийти ответ на ваш официальный запрос из банка, госархива, с места лечения или службы. Хорошо работать в эти сутки с документами на собственность, уточнять список личных трат на ближайшее время, упорядочивать налоговые, страховые, пенсионные и другие платежи, реструктурировать долговые обязательства.

Рак ‌‌

Ракам этот день поможет уточнить правила игры, чужие границы или рамки дозволенного. Позиция оппонента, партнера, начальника или нужной вам инстанции будет категорична, зато предельно ясна. Чтобы закрепить результат, звезды настоятельно советуют следовать официальному протоколу и оформлять по всем правилам документы - например, итог консультации, экспертное заключение или дополнение к договору.

Лев ‌‌

В этот день жизнь уточнит Львам рамки их текущих обязанностей. Стоит отнестись к ним серьезнее: скорее всего, их придется придерживаться в течение нескольких месяцев. Пока не выполнен комплекс условий и не сняты ограничения, дальнейшие планы будут заморожены. Вас может связать временное служебное расписание, план лечения, смета ремонтных работ, график выплат. Возможно, возьмет тайм-аут партнер.

Дева ‌‌

Сегодня Девы в очередной раз убедятся в естественных границах своего везения, а также в пределах талантов своих детей или воспитанников. Звезды советуют уважать волю судьбы и не пытаться штурмом взять новую высоту, если иссякли возможности. Куда важнее ценить и закреплять полученные результаты (особенно, если они достались с боем). Перерасход сил к ночи может отозваться обострением недомоганий.

Весы ‌‌

Сегодня Весам предстоит столкнуться с наиболее неприятными гранями своего быта, семейной жизни и профессиональной деятельности. При проблеме с жильем, в эти сутки вызовет сильное уныние неустроенность или отказ в убежище. В офисе и доме может угнетать дефицит личного пространства. Делам помешает отсутствие нужных прав и документов, либо их некорректное оформление. Опасно покупать недвижимость.

Скорпион

Эти сутки не обещают Скорпионам какой-то особой выгоды, но наверняка принесут им моральное удовлетворение. Благодаря недавним событиям, многие Скорпионы вновь ощутят себя «на своем месте и в своем праве», как в старые добрые времена. Наслаждаться выпавшей минутой славы и закреплять свои позиции можно вплоть до вечера. К концу дня ваши планы смешает домашний, профессиональный или другой сюрприз.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут столкнуться с последствиями общей рискованной игры или своих больших аппетитов. «Сектор приз» ждет лишь влиятельных и опытных игроков. Явно завышенные ставки, вкупе с опрометчивостью, приведут многих Стрельцов к разбитому корыту. Разумным практичным Стрельцам позволит сохранить позиции их прежняя дальновидность и мудрая умеренность. Не лучший день для вложений и покупок.

Козерог

Сегодня Козероги склонны недооценивать свой талант и обесценивать достижения. В группе риска - Козероги, рожденные в середине января: они болезненно примут ограничение своих прав и негативную оценку своих трудов. Положение ухудшат объективные препятствия или хронические недомогания. Важно побороть уныние: оно выкрасит и прежние успехи, и перспективы в черный цвет. Стоит удержаться от любых трат.

Водолей

Водолеям этот день дает обоснованный повод для уныния. Возможно обостренное чувство одиночества, самоедство или обида на судьбу. Имеет смысл провести время в укрытии. Если есть силы, хорошо поработать над ошибками, заняться наведением порядка или системой безопасности. Подходящий момент для чистки, поста, диеты, самоограничений, покаяния. Вечер принесет смену настроения, обстоятельств или планов.

Рыбы ‌‌

Рыбам этот день помогает оставаться реалистами - например, видеть предел своих и чужих возможностей, объективно оценивать перспективы проекта или профессии. В связях и достижениях вашего прошлого важен потенциал на будущее. На ближайшие месяцы оправдан возврат к прежней должности или сообществу. Можно не бояться проблем: вас надежно защитит «правильный» документ, репутация или членство в системе.

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