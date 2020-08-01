Избавьтесь от «утяжелителей» — финансовый гороскоп на 2 августа

Стоит избавиться от тех вещей, которые тормозят богатство, крадут ваши силы и деньги.

Овен ‌‌

Овны смогут проявить свои предпринимательские способности. В этот день торговцы почувствуют ускорение товарно-денежного обмена. Можно делать оптовые закупки товаров, заключать спекулятивные сделки, совершать короткие деловые поездки и организовывать деловые свидания. В конце дня хорошее время для совместных с деловыми партнерами действий.

Телец

У Тельцов наиболее прибыльными на сегодняшний день видами деятельности являются те дела, которые имеют отношение к сфере недвижимости. Преуспевают работники агентств по сделкам с недвижимостью, коммунальщики, строители, дизайнеры по интерьеру. В конце дня уделяйте больше внимания текущим вопросам и качеству выполняемой работы.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам проявлять инициативу в любых делах. Все те дела, которые будут идти по вашей личной инициативе, получат должную поддержку и развитие. Хорошо поработают индивидуальные предприниматели. Ближе к концу дня вы сможете узнать много нового и полезного по своей профессии. Успешно проходят финансовые спекуляции.

Рак ‌

Благоприятно складывается этот день для тех Раков, у кого кроме основной работы имеется дополнительная подработка. Вы сможете существенно увеличить уровень доходов. Вас могут попросить поработать во внеурочное время, выйти на подмену заболевшего коллеги. Не откладывайте сегодняшние дела в долгий ящик, обязательно доводите их до завершения, даже если для этого придется задержаться на работе.

Лев ‌‌

Сегодняшний день складывается благоприятно для тех Львов, кто работает в общественных организациях, вовлечен в активный управленческий процесс в акционерных обществах. Также это хорошее время для любых форм коллективного сотрудничества. Деловые свидания и поездки лучше планировать на конец дня.

Дева ‌‌

Сегодня у Дев благоприятное время для принятия управленческих решений. Руководящие работники получат ценную информацию, благодаря которой смогут сформировать правильные взвешенные решения. У рядовых сотрудников фирм могут установиться доброжелательные отношения с начальством. В конце дня индивидуальные предприниматели получат выгодный заказ.

Весы ‌

У Весов сегодня будет благоприятное время для обмена опытом и повышения уровня профессиональных знаний. Используйте для этого неформальные отношения, дружеские связи, в том числе за счет ваших контактов с коллегами в Интернете. Ваша деловая репутация может укрепиться. В конце дня будут удачными творческие инициативы.

Скорпион

Скорпионы могут преуспеть в финансовых операциях. В этот день ваши финансовые возможности могут возрасти за счет заемных финансовых ресурсов. Используйте этот день для контактов с потенциальными инвесторами, теми, кто готов вложить свои деньги в развитие вашего бизнеса. Можно открывать банковские счета и размещать депозитные вклады.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов удачный день для завершения переговорного процесса и подписания соответствующих документов о сотрудничестве. Старайтесь действовать предельно открыто и доброжелательно. Ваш авторитет в профессиональных кругах возрастет. Будут полезны контакты с иностранцами и людьми из других регионов. В конце дня прислушайтесь к советам друзей.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам сосредоточиться на тех делах, благодаря которым ваш труд станет более производительным и эффективным. Речь идет об использовании технических новинок и оптимизации производственного процесса, избавлении от всего того, что тормозит работу. В конце дня хорошо проявят себя руководящие работники.

Водолей

Это исключительно удачный день для тех Водолеев, кто работает в сфере услуг. Особенно это касается тех профессий, которые призваны сделать жизнь людей красивее, радостнее и приятнее: артисты, парикмахеры, работники модных бутиков и спа-салонов. В конце дня ждите хороших новостей издалека. Хорошо поработают коммивояжеры и водители-дальнобойщики.

Рыбы ‌‌

Сегодня Рыбы преуспеют в любых делах, если сумеют наладить конструктивное доброжелательное сотрудничество с коллегами по трудовому коллективу. Самые успешные виды деятельности сейчас будут связаны с недвижимостью, офисной работой и сельским хозяйством. Можно заниматься ремонтно-строительными работами.

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