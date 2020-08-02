Появится богатый покровитель — финансовый гороскоп на 3 августа

Незнакомец со стороны сегодня может помочь вашему бизнесу или работе.

Овен ‌‌

Овнам важно учитывать время дня в своей работе. Сегодня наиболее удачно для деловой активности складывается первая половина дня. В поле вашего зрения попадают новые люди, новые идеи, новая информация. Деловые встречи лучше планировать на утро. Вторая половина дня может быть связана с нарушениях в договорных отношениях.

Телец

В первой половине дня типичные Тельцы смогут выполнить такой объем работы, какой обычно делаете за весь день. Любая работа в это время идет свободно и легко – у вас все будет получаться. Повышается уровень доходов, особенно если вы работаете на сдельном режиме оплаты. Во второй половине дня могут быть трения с коллегами и технические сбои.

Близнецы

Близнецам важно учитывать время дня при планировании своей работы. Используйте первую половину дня для того, чтобы расширить и углубить свои профессиональные знания. Успешно будет проходить деловая переписка. Можно заниматься урегулированием юридических споров. В конце дня воздержитесь от обмена валюты – вас могут обмануть.

Рак ‌‌

Сегодня Раки смогут добиться успеха в финансовых операциях, связанных с заимствованиями. Можно брать и давать деньги взаймы на короткое время под проценты. Успешно идет процесс погашения долгов. Некоторые вопросы лучше решать без публичной огласки. В конце дня вы столкнетесь с проблемами при завершении некоторых дел.

Лев ‌‌

У Львов этот день благоприятствует партнерскому бизнесу. Хорошо проводить совещания с деловыми партнерами и согласовывать с ними планы относительно дальнейшего сотрудничества. Работа в составе творческой группы, коллектива, пойдет успешно. Во второй половине дня может соваться деловая встреча. Будьте осторожнее в дороге.

Дева ‌‌

Девы смогут проявить свои лучшие деловые качества. Сегодняшний день складывается благоприятно для работы в тесном взаимодействии с начальством. Руководящие работники могут быть уверены, что их приказы и распоряжения будут точно и своевременно исполняться подчиненными. В конце дня нежелательно делать крупные покупки.

Весы ‌‌

У Весов в этот день усиливается творческий потенциал. Благодаря этому вы сможете легко справляться с нестандартными ситуациями. Это хорошее время для участия в конкурсах, кастингах на замещение вакантной должности. Консультанты сетевого маркетинга проведут успешные рекламные мероприятия и получат новых подписчиков и заказчиков. Удача будет сопутствовать вам в поездках и при деловой переписке.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов благоприятный день для работников кредитно-финансовых учреждений, страховых агентств, охранных предприятий. Бизнесменам рекомендуется именно сегодня делать закупки техники и оборудования в кредит. При покупках в интернет магазинах обязательно интересуйтесь наличием акций и скидок. Старайтесь не иметь дел с людьми, связанными с теневой экономической деятельностью.

Стрелец

Стрельцам рекомендуется активизировать переговорный процесс. Подписанные сегодня в первой половине дня договоры будут успешно исполняться и принесут вам немало выгоды. Хороший день для проведения рекламных акций с целью привлечения клиентов. Во второй половине дня могут возникнуть неожиданные сбои в работе компьютера – сохраняйте резервные копии.

Козерог

Сегодня типичные Козероги будут не просто выполнять свои обязанности по работе, а получать от этого удовольствие. Труд может приносить удовлетворение и быть в радость, когда он выполняется с желанием. И сегодня у вас будет именно такая работа. Однако во многом сказанное относится к индивидуальному труду. При этом лучше держаться подальше от начальства.

Водолей

Водолеи могут находиться в поиске новых впечатлений. Сегодня преуспеют представители творческих профессий и те, кто имеет отношение к индустрии моды, отдыха и развлечений. Хорошо вкладывать деньги в проведение рекламных мероприятий. Вместе с тем, во время дальних поездок, командировок, могут произойти осложнения в делах.

Рыбы ‌‌

Сегодня хорошо пойдут дела у тех Рыб, кто работает в привычных комфортных условиях, на дому или в закрытых режимных учреждениях. Возрастает положительное влияние близких родственников на ваши дела. Не исключено, что вам окажут материальную помощь. Результативно пойдет работа над отчетной документацией.