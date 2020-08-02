На виражах событий — гороскоп на 3 августа

14-15 лунные сутки. Сегодня Полнолуние окрашено влиянием Урана, не все можно просчитать заранее.

Возможны неожиданные виражи событий и необычные капризы. Не лучший момент для полного покоя, сосредоточенной уединенной деятельности и рутинной работы. День благоприятен для экстравертов, изобретателей, новаторов, экспериментаторов, игроков, креативщиков, рекламщиков, романтиков, артистов «легкого жанра», внештатных сотрудников, для тех, кто не готов унывать, любит эпатировать и обожает сюрпризы. Это подходящий момент для коллективных акций и развлечений, апгрейдов, дружеской взаимопомощи, оригинальной инициативы.

Овен ‌‌

Благодаря неожиданным событиям этого дня у Овнов появится больше свободы, чем они не замедлят воспользоваться. Многие Овны с радостью ухватятся за любую возможность маневра: он даст выход их неистощимой энергии и подарит новое поле для их изобретательности. Это подходящий момент для личных и коллективных экспериментов. Можно рассчитывать на поддержку друзей и активное содействие единомышленников.

Телец

Сегодня Тельцам лучше действовать с расчетом на будущее. Неожиданный поворот событий настроит на необычный лад, заставит сменить планы. Энергию волнения и жажду новизны можно направить на очередной эксперимент - например, на работу в новой области, где еще нет устойчивых правил. Можно сделать нетрадиционный ход в профессии, спортивных тренировках, бизнесе, хозяйстве, попробовать себя во фрилансе.

Близнецы

Сегодня звезды поощряют интерес Близнецов к расширению горизонтов и советуют использовать для этого любой неожиданный повод. Строить системные планы рано, но отдельные шаги вполне уместны: вы станете лучше ориентироваться в будущем, узнаете возможные варианты путей и развития событий. Можно скооперироваться с друзьями за рубежом, предполагаемыми компаньонами по работе, хобби, отдыху, путешествию.

Рак ‌‌

Ракам пора отвлечься от трудной ситуации (неприятного разговора, ответственного выбора, опасной игры). Сместить фокус внимания поможет нетрадиционное хобби, незапланированная встреча с друзьями, нестандартный ход, волонтерство, участие в социальной жизни. Ломка шаблонов освежит ваш взгляд на вещи и подскажет, как «убить одним выстрелом двух зайцев». Не рекомендуются сделки и финансовые операции.

Лев ‌‌

Этот день подогревает потребность Львов быть замеченными и побуждает их чаше эпатировать публику. Он подходит для активных форм взаимодействия: свободного сотрудничества, игр, развлечений, рекламных акций, коллективного отдыха, встреч с друзьями по новому популярному хобби. романтического свидания с элементами авантюры. Не стоит выбирать эти сутки для серьезных переговоров и задушевных бесед.

Дева ‌‌

Сегодня звезды советуют Девам выбирать нестандартные формы работы - например, осваивать прогрессивное оборудование или новые упражнения. День подходит для применения необычного инструментария, использования оригинальных методов дрессировки животных. Также, он создает подходящие условия для внештатной деятельности, дружеской взаимопомощи, проверки сотрудников на креативность и изобретательность.

Весы ‌‌

Весам день помогает сбросить с себя негатив, вырваться из-под гнета условностей и вновь почувствовать свободу. Он благоприятен для активного отдыха, игр, танцев, занятий спортом, рекламной акции, неформального сотрудничества, а также для творчества (особенно, технического). Приветствуется необычная инициатива в любви. При общении с детьми важнее правил и строгой субординации окажется дружелюбие.

Скорпион

Скорпионам сегодня придется забыть о полной предсказуемости событий, а значит, и о своей власти над ними. Очередное обновление возможно в доме, на службе, в социуме, в группе друзей. Адаптироваться к новшеству будет проще, если не бороться с ним, а внедрять его - например, собственноручно делать ремонт или апгрейд. Вас может шокировать чей-то новый образ или впечатлить чужой оригинальный пример.

Стрелец

Сегодня Стрельцы могут столкнуться с неожиданным поведением людей из своего непосредственного окружения: друзей, коллег, соседей, родственников, попутчиков. Ситуация окажется вдохновляющей или забавной, пока не касается работы или здоровья: в этом случае, беспокойство перевесит позитив. Вам могут создать проблемы выходки подчиненных, капризы питомцев, непредсказуемые повороты в работе сервисов.

Козерог

События этого дня помогут Козерогам снять зацикленность на себе и своих нуждах, выбросить из головы лишний негатив. Непредвиденный поворот событий заставит забыть о «железобетонных» личных шаблонах, избавит от навязчивых мыслей и автоматических традиционных подходов. Многим Козерогам позволит отвлечься необычный шоппинг или решение нестандартной задачи. Лучше не заниматься в эти сутки рутиной.

Водолей

Водолеям день несет волнения, сюрпризы, странные желания, смену планов. Чтобы вернуть себе равновесие, достаточно преобразовать свой «мандраж» в действие. Какое именно, вам шепнет внутренний голос, сегодня вы вправе пойти на поводу у своего личного импульса. Внезапный всплеск энергии пригодится вам для изобретательства, эксперимента, домашнего обновления, делового маневра, романтической авантюры.

Рыбы ‌‌

Этот день Рыбам лучше отвести для экспериментов, для участия в чужих делах или в общественной жизни. Не самый подходящий момент для преследования ваших индивидуальных интересов. Желательно перенести на другой день любые начинания, которые вы планируете развивать на постоянной основе. Не стоит заранее строить планы: как повернутся события, в точности не будете знать ни вы сами, ни ваше окружение

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