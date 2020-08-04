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Астролог Седашев: «Им нельзя переступать дорогу»

Слово и Дело4 часа назад
Фото: depositphotos

Представители четырех знаков зодиака способны затаить злость на обидчика и помнить об этом до конца своей жизни. Их перечислил астролог Сергей Седашев.

Самыми злопамятными знаками зодиака, по словам Седашева, являются Скорпион, Рак, Весы и Лев.

Первую строчку в списке занимает Скорпион. Представители этого знака могут долго и устойчиво находиться в состоянии сдерживаемой и скрываемой агрессии. Им также свойственна злопамятность.

Долго помнят обиды и Раки. Астролог отметил, что у представителей этого знака также надолго в памяти остаются и положительные эмоции.

Весы внешне умеют быть приветливыми и держать лицо, но внутри они способны переживать неприятные чувства и помнить об этом довольно долго. Злопамятными также являются Львы, хотя они и не склонны к спорам, дрязгам и скандалам.

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