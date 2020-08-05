Названы типы мужчин, которым изменяют жены

Причины женских измен: интерес других мужчин, жажда впечатлений или собственный муж?

О том, как мужчины сами подталкивают своих женщин к роману на стороне подробнее рассказала психолог Мила Илагина.

На охлаждение романтических отношений могут влиять многие факторы, некоторые из них вынуждают людей совершать опрометчивые поступки. Секс — животная потребность, в отсутствие которой не каждый человек может держать себя в руках и ставить моральные ценности и чувства своего партнера на первый план. Психолог Мила Илагина рассказала, можно ли создать собирательный образ мужских черт, которые приводят к эмоциональному и физическому разрыву в отношениях.

«Принято считать, что измены — чисто мужская прерогатива. На самом деле и у женщин достаточно "поводов" не быть верными. Условно их можно разделить на два блока: физические причины и эмоциональные», — рассказывает Мила Илагина.

С первыми все более-менее понятно: по каким-то причинам мужчина не может сексуально удовлетворить женщину, и та, если ей важен секс, ищет возможности восполнить пробел с другим представителем мужского пола.

«Бывает, женщине неприятен запах, исходящий от мужчины, или его тело», — приводит другой пример психолог. — «"Химии" не происходит, она его не хочет. Бывает, мужчина слаб здоровьем и сексом заниматься не может».

Среди других физических особенностей Илагина называет те случаи, когда у мужа все в порядке с потенцией, но не хватает чуткости и терпения лучше изучить предпочтения своей избранницы, ее тело и процесс возбуждения, и она только мучается от близости с ним.

По словам психолога, эмоциональных причин также несколько, но распутывать их сложнее, потому что часто они наслаиваются друг на друга. Чаще всего они рождаются из-за неудовлетворенности чувственной и романтической сферой в отношениях, обоюдных обид, накопленного груза претензий. На такие измены чаще идут женщины, для которых не так важен секс, но зато очень нужны эмоции и впечатления.

«Порою женщина изменяет мужу, узнав, что ее благоверный «сходил налево», — приводит распространенный пример Мила Илагина. — «Она решает: "А я чем хуже? Что мне сейчас уже беречь?" И при благоприятных обстоятельствах у нее меньше тормозов в виде вины или стыда. По сути она мстит за то, что было поругано и обесценено ее мужчиной ранее».

Есть мужчины, которые вместе с женой ведут быт, растят детей, обсуждают отпуска и кредиты, но чувств от него женщина никаких не получает. В паре между двумя «пусто, гулко, никак», приводит сравнение психолог.

«"Лучше б уж изменял", — говорят женщины, которые тоскуют и эмоционально "сохнут" в таких браках», — рассказывает Мила Илагина. — «Неудивительно, что когда на горизонте появляется мужчина, эмоционально подпитывающий женщину, она тянется к нему, решаясь на измену безразличному супругу».

Если мужчина ведет себя как мальчик: капризничает, постоянно топчется в нерешительности, ноет про то, как все плохо, требует повышенного внимания к себе, скорее всего, у его жены есть еще мужчины в жизни. Рядом с ними уже она сможет побыть в роли маленькой и слабой.

Наконец, женщина может устать от грубости, невнимательности, критичности, постоянного обесценивания со стороны супруга, считает психолог. Встретив мужчину, который, в отличие от ее мужа, видит в ней красоту, ценит ее мысли и достижения, кто восхищается и хочет с ней близости, она скорее окунется в роман на стороне, чтобы восстановить самооценку и почувствовать нормальное к себе отношение.