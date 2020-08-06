Как выбрать вторую половинку согласно знаку зодиака

Астрологи рассказали, к каким мужчинам стоит внимательнее присмотреться представительницам каждого знака.

Женщины-Овны предпочитают сильных партнеров под стать себе. Мужчины такого типажа всегда находятся в движении, поэтому редко задерживаются в отношениях надолго. А тихих и спокойных представительницы этого знака предпочитают игнорировать, хотя именно они могут составить их счастье и внести гармонию в их жизнь.

Тельцы отдают предпочтение стабильным поклонникам. Если воздыхатель такому требованию не соответствует, то они не дают ему шанса. Однако такой мужчина может принести куда больше в жизнь девушки, чем его успешный соперник.

Близнецы сами не знают, чего хотят, поэтому часто выбирают непостоянных партнеров. Зато уверенный кавалер их отпугивает, и девушки-Близнецы совершают роковую ошибку, предпочитая не связываться с таким.

Раки выбирают тех, кто уже составляет их близкое окружение, полагая, что это поможет избежать неприятных неожиданностей. Однако "тот самый" может ожидать представителей мечтательного знака именно среди незнакомцев.

Львы не любят, когда кто-то перетягивает одеяло на себя, поэтому останавливает свой выбор на противоположном себе партнере. Девушкам-Львам стоит присмотреться к харизматичным партнерам, которые смогут существовать с ними на равных.

Девы, будучи скромными личностями, стремятся соединиться с более ярким и компанейским мужчиной. Девушки много теряют, игнорируя практичных спутников.

Весам стоит присмотреться к тем, кто на первый взгляд не имеет ничего общего с ними.

Скорпионы, привыкшие говорить, что думают, часто могут произвести ложное впечатление. Острым на язык девушкам-Скорпионам стоит приглядеться к тихим и спокойным парням.

Стрельцы находят неинтересными мужчин, чья жизнь стабильна и распланирована на долгое время вперед. А ведь именно эти партнеры могут оказаться для них находкой.

Козерогам не мешало бы обратить внимание на поклонников, склонных к спонтанным поступкам. Именно они способны привнести в жизнь девушек легкость и бесстрашие.

Водолеям часто мужчина кажется не достойным внимания, если он не сумел удивить их в разговоре. Зря, за молчаливыми поклонниками частенько скрываются гении.

Рыб часто подкупают эффектные ухаживания и знаки внимания. Свое внимание представительницам этого знака стоит сконцентрировать на практичном человеке, способным помочь в нужный момент.