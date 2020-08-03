Астролог: «Неделя пройдет под знаком чувств и эмоций»

Первая неделя последнего летнего месяца пройдет под знаком чувств.

Это то время, когда все эмоциональные аспекты жизни достигают максимума. Об этом рассказала астролог Алена Никольская.

Она также объяснила, каким образом можно будет справиться с накалом страстей в данный период. По ее словам, виной всему — полнолуние, из-за которого и повышается эмоциональность. При этом самый пик придется сразу на начало недели — понедельник, 3 августа. Ситуацию усложнит Уран, который несет непредсказуемость и неожиданность.

В свою очередь Меркурий будет в оппозиции к Сатурну. Данное положение вызовет пессимистические мысли и негативные эмоции. В связи с этим Никольская посоветовала быть внимательнее к своему состоянию, а также как можно чаще выходить на связь с близкими и родственниками. По ее словам, необходимо поддержать родных в депрессивном и подавленном состоянии.

Также на предстоящей неделе следует быть готовым к влиянию квадратуры Марса и Юпитера. Из-за данной ситуации люди довольно сильно и ожесточенно противостоять социуму.