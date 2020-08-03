Время решать и действовать — любовный гороскоп на 4 августа

Сегодня вы можете перевернуть свои отношения с ног на голову. Дерзать или нет — выбор за вами.

Овен ‌‌

Не исключено, что сегодня Овны потеряют ориентиры в общении с любимым человеком. Впрочем, это вам ничем не грозит, так как партнер обязательно вернет вас в привычные рамки. Одиноким Овнам мимолетное приключение подарит приятные и волнующие переживания.

Телец

Многим Тельцам сегодня желательно пойти на некоторый риск в отношениях с объектом вашей страсти. Вполне возможно, что это обернется крупным выигрышем. Одиноких Тельцов ждет всплеск активности со стороны представителей противоположного пола.

Близнецы

Возможно, вам предстоит поездка, в результате которой вы пересмотрите свои взгляды на некоторые нюансы отношений с объектом вашей симпатии. Это позволит вам значительно укрепить союз. Если вы пока не встретили свою любовь, стоит быть готовым к любым сюрпризам.

Рак ‌‌

Сегодня вы неожиданно можете узнать интересную информацию, связанную с вашим партнером. Как ею воспользоваться – решать вам. Однако стоит учесть и мнение любимого человека. У одиноких Раков могут возникнуть серьезные вопросы к новым знакомым.

Лев ‌‌

Для Львов астрологические влияния принесут чересчур бурные эмоции. Не исключено, что вам будет трудно принимать взвешенные и последовательные решения. Если вы пока одиноки, постарайтесь запланировать развлекательную поездку так, чтобы завести новые знакомства.

Дева ‌‌

Звезды предостерегают Дев от крайних мер в отношении партнера. Постарайтесь найти золотую середину правами и обязанностями друг перед другом. То, что сегодня начнут делать одинокие Девы в отношении устройства личной жизни, заложит основу событий на длительное время.

Весы ‌‌

В этот день вам с трудом удается сохранять гармоничные отношения. Постарайтесь сглаживать острые моменты, так как в данный момент что-то серьезно изменить будет сложно. Одиноким Весам удастся вызвать к себе интерес привлекательного потенциального избранника.

Скорпион

Всплеск темперамента у Скорпионов в этот день подтолкнет их к желанию ярких и острых ощущений. Однако помните, что для вас это может быть просто развлечение, а для партнера настоящий экстрим. Одиноких Скорпионов переполняют счастливые предчувствия.

Стрелец

Сегодня вы готовы на любой подвиг ради любимого человека. Для вас это время решающих действий, хотя, не исключено, что вы достигнете результата не с первой попытки. В этот день для одиноких Стрельцов общение с потенциальными партнерами сложится на редкость удачно.

Козерог

В этот день вам придется взять на себя неприятную обязанность объяснить любимому человеку его заблуждения. Стоит воздержаться от критики, а вот уважение к партнеру обязательно проявите. Одиноким Козерогам устроить личную жизнь поможет их прошлый жизненный опыт.

Водолей

Возможно, для Водолеев этот день станет временем повышенной впечатлительности и обидчивости. Это вряд ли может способствовать возрастанию гармонии в отношениях с пассией. Мысли одиноких Водолеев занимает привлекательный деловой партнер.

Рыбы ‌‌

Текущее положение планет говорит, что для Рыб сегодня может начаться важный и перспективный этап в отношениях с любимым человеком. Одиноким Рыбам звезды советуют лучше присмотреться к потенциальному партнеру несмотря на то, что он не слишком похож на ваш идеал.