Не стоит брать и давать взаймы — финансовый гороскоп на 4 август

Будьте осторожнее с деньгами сегодня — можно потерять огромные суммы.

Овен ‌‌

У Овнов, имеющих свой бизнес, внешние обстоятельства могут ухудшиться. Сегодня будьте готовы к тому, что некоторые договорные обязательства и партнерские обещания окажутся нарушенными. Следует не относиться с доверием к деловым партнерам и обязательно перепроверять ход выполнения работ. Воздержитесь от выполнения неофициальных заказов.

Телец

В этот день у Тельцов могут произойти неожиданные события, которые перечеркнут ваши планы относительно сегодняшней работы. Не исключены технические сбои, поломки в компьютерной технике. Также возможны случаи производственного травматизма. Все это может нарушить ваш рабочий ритм и привести к материальному ущербу.

Близнецы

Близнецам необходимо настроиться на позитивные перемены в карьере. Если сегодня и будут изменения в карьере, то явно не в лучшую сторону. Старайтесь держаться подальше от начальства и не привлекать к себе внимание. Личные инициативы и творческие идеи, с которыми вы намеревались обратиться к начальству, пока лучше придержать при себе.

Рак ‌‌

В этот день звезды советуют Ракам особое внимание уделять соблюдению формальных юридических правил и норм. Именно со стороны блюстителей закона у вас могут быть неприятности. Превыше всего берегите свою деловую репутацию, поскольку она может пострадать. Будьте готовы к проверкам, ревизиям и контрольным закупкам с целью поймать вас на нарушениях.

Лев ‌‌

Львам следует быть осмотрительнее при обращении с деньгами. В этот день крайне нежелательно брать и давать деньги взаймы. Использование чужих финансовых ресурсов будет чревато осложнениями в делах. Если вы должны определенную сумму денег и не делаете своевременные выплаты, то сегодня кредиторы напомнят вам об обязательствах.

Дева ‌‌

Девам, возможно, придется столкнуться с неблагоприятными внешними обстоятельствами. Наиболее проблемно складывается этот день для работников сферы услуг. Индивидуальное обслуживание клиентов будет сопряжено с некоторыми сложностями. Старайтесь внимательнее прислушиваться к пожеланиям и помнить о том, что «клиент всегда прав».

Весы ‌‌

У Весов сегодняшний день складывается неблагоприятно для выполнения текущей работы. Основная проблема может быть связана с взаимоотношениями с коллегами по трудовому коллективу. Старайтесь не реагировать излишне личностно и эмоционально на промахи коллег и не делайте никому критических замечаний. Также очень важно не отклоняться от графика работы.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов не лучший день для проведения рекламных мероприятий. Особенно это относится к консультантам сетевого маркетинга. Работникам салонов красоты, игровых клубов и ресторанов следует быть внимательнее при расчетах с клиентами – вас могут попытаться обмануть. Воздержитесь от операций по обмену валюты.

Стрелец

На сегодняшний день Стрельцам лучше не планировать завершения дел и подведения итогов. Если вы арендуете помещение для ведения бизнеса вместе с партнером, то могут возникнуть неожиданные осложнения. Например, арендодатель предъявит вам свои претензии или повысит арендную плату. Могут возникнуть трудности при проведении ремонтно-строительных работ.

Козерог

На сегодняшний день звезды советуют Козерогам не планировать проведение деловых встреч и поездок. В ходе обсуждения вопросов с партнерами вы столкнетесь с дополнительными осложняющими моментами. Любые деловые контакты сегодня затруднены. Торговцы почувствуют ослабление покупательского спроса. Старайтесь самостоятельно решать стоящие перед вами задачи.

Водолей

Водолеям будет нелегко в принятии правильных финансовых решений. Этот день нельзя назвать благополучным с точки зрения финансовой деятельности. Уровень доходов имеет тенденцию к падению. Также не исключен материальный ущерб, поломка техники и прочие неурядицы, влекущие за собой дополнительные материальные издержки.

Рыбы ‌‌

Рыбы могут столкнуться с эмоциональной неустойчивостью, что не делает вас надежными деловыми партнерами. Частая смена настроений и намерений может неблагоприятно отразиться на деловых качествах. В частности это неблагоприятный день для деловых начинаний, старта проектов. Ведь для этого нужно иметь твердость намерений, чего нельзя сказать о вашем сегодняшнем состоянии.