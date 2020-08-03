Держите свои идеи при себе — гороскоп на 4 августа

15-16 лунные сутки. Сегодня Луна в Водолее поддерживает взаимную симпатию в любовных, деловых и дружеских отношениях, не делая между ними особой разницы.

Положение Меркурия намекает на короткую заминку в мыслях и на временный недостаток информации, советует немного подождать с озвучиванием нетривиальных идей, отправкой в путь, инициацией нового контакта. Физическая разминка, деловая суета, активный эксперимент сулят больше пользы утром. Вечер хорош для тусовок, развлечений, свиданий. Будут уместными приятные глазу обновления дизайна, ароматы унисекс, оригинальные акценты в имидже, нестандартные знаки внимания.

Овен ‌‌

Утро Овны встретят бодрым настроем. Если вы растеряли пыл, вам подставят плечо друзья. С действиями лучше не медлить, так как после полудня ваш и чужой энтузиазм начнет падать. Не стоит откладывать на вечер нестандартный деловой ход, физические нагрузки, технический эксперимент. Вторая половина дня хороша для вечеринок, романтических встреч, мирных развлечений, легкого оригинального творчества.

Телец

Сегодня Тельцы могут смело развивать в пробном формате свои оригинальные желания: никто не будет чинить им препятствий или указывать на ошибки. Не стоит относиться к делу серьезно. Забавная игра или экспериментальный ход принесут вам небольшую, но приятную отдачу, которая и станет вашим скромным «капиталом». Это может быть находка, неожиданный мелкий подарок, легкий заработок, дружеская симпатия.

Близнецы

Эти сутки Близнецам хорошо провести с друзьями по оригинальному хобби (желательно, активному). Не менее удачной станет встреча с соратниками по будущей поездке или другой акции. При этом звезды советуют не торопить события: отложить налаживание новых связей, повременить с озвучиванием своих креативных идей и отправкой писем. День подходит для взаимопомощи, «притирки», дружеских жестов симпатии.

Рак ‌‌

Этот день Ракам полезно провести в гуще событий, среди компаньонов по делу или в обществе друзей по несчастью. Собственные нужды стоит временно отодвинуть на второй план: вас будут ценить за умение дружить, а не за способность ловко решать личные проблемы. Развитие событий не до конца предсказуемо - например, деловая акция может увенчаться спонтанной вечеринкой или незапланированным свиданием.

Лев ‌‌

Львам стоит пользоваться моментом, чтобы увеличить свою популярность в группе, развить деловое партнерство или закрепить взаимный романтический интерес. Сегодня можно игнорировать стандарты и создавать сценарии игры, исходя из обстановки. Вы можете не оглядываться на устаревший этикет и не бояться выставления условий со стороны симпатичных вам людей. Но свои мысли вам пока лучше держать при себе.

Дева ‌‌

Девам вплоть до ночи обеспечен простор для творчества и нестандартных решений. Продвинуться в карьере вам поможет дружба, симпатия или неформальная услуга. Весьма непринужденные отношения могут сложиться у вас с коллегами, заказчиками и начальством. Однако звезды не советуют вам обольщаться легкостью достижения цели: вы на распутье и в ближайшие дни окажетесь не в самой выгодной для себя позиции.

Весы ‌‌

Сегодня Весы могут не бояться рутины и не прерывать процесс, вызывающий у них приятные эмоции. Можно с головой уйти в творчество или целиком посвятить себя любви. Активные занятия (спорт, бизнес) эффективнее утром. Действуя в расчете на будущее, желательно не торопить события: на пороге сенсационные вести или новые интересные встречи, которые подскажут вам свежую идею или внезапно освободят путь.

Скорпион

Сегодня Скорпионы могут надеяться на благополучный исход неприятной ситуации или на неожиданный финал нестандартной истории. Вы можете получить небольшую выгоду, пристроить ненужную вещь, удачно оказать кому-то дружескую услугу, найти полезное применение новинке, в последний момент совершить оригинальный обмен. Желательно ладить с женской частью окружения, так как часть бонусов придет через него.

Стрелец

Стрельцам этот день помогает оставаться дипломатами и эмпатами, находить друзей, поддерживать красивый баланс в партнерских и романтических отношениях, ладить с возможными конкурентами. Деловое сотрудничество и активный обмен услугами предпочтительнее утром. Вторая половина дня располагает к гармонии и романтике. Стоит повременить с отправкой в долгий путь, началом учебы и созданием новых связей.

Козерог

Сегодня звезды советуют Козерогам побаловать себя и своих близких скромным сюрпризом, как-то отметить небольшую победу или нежданную подвижку в делах. Не стоит искать отговорку в болезни и занятости: вы вполне можете позволить себе вкусное лекарство или мелкое приятное обновление в рутинной работе. Если вы консерватор, это поможет адаптироваться к духу времени и найти выгоду в близких переменах.

Водолей

Водолеям день позволяет удачно потакать своим капризам и получать неожиданные бонусы от своих нечаянных порывов. Можно рассчитывать на мелкие поблажки, приятные находки и поддержку в текущих делах. За любой знак внимания желательно платить тем же: это укрепит взаимную симпатию на будущее. Также, звезды советуют вам следить за ходом чужой мысли: кто-то готов сделать заявление в неожиданной форме.

Рыбы ‌‌

Рыбы проведут этот день превосходно, если не будут строить собственных планов и уступят требованиям момента. Обстановка располагает к легким авантюрам, свободе, гармонии, дружелюбию. Неплохое время для тусовок, посещения и приема гостей, вечеринок в богемном стиле, а также для ни к чему не обязывающих вас свиданий. Не стоит спешить с выводом о новых лицах: неожиданная информация о них уже в пути.