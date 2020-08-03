Крест судьбы знака зодиака Рыбы

Рыбы – самый таинственный и загадочный знак зодиака.

Все, кто знаком с представителями этого знака, знают, что душа этих людей – настоящий бездонный колодец, а что на дне – не знает никто. О том, какую судьбу звезды обещают рожденным под знаком Рыб, читайте в этой статье.

Жизнь складывается так, как мы сложены внутри: каждая наша черта характера привлекает определенные обстоятельства для своего проявления. Посмотрим, какие самые яркие черты Рыб формируют их судьбу.

Жертвенность

Управляемые сострадательным Нептуном, Рыбы максимально жертвенны. Они способны раствориться в чужом горе, словно впитывая в себя эту грусть и скорбь, помогая тем самым прожить эти чувства их обладателю. Рыбы мягкие и всегда готовы пожертвовать собой ради погашения конфликта: именно эти их черты обуславливают множество ситуаций, когда Рыбам необходимо проявить свою безусловную любовь к людям. То есть жизнь охотно подбрасывает Рыбам обстоятельства, в которых представителям знака приходится выступить в роли бессловесной жертвы.

Непрактичность

Они не считают деньги и плохо планируют работу: мысли и чувства Рыб заняты нематериальными вещами. Нередко это провоцирует появление рядом кого-то, наоборот, очень практичного, кто может взять всю ответственность и все финансовые вопросы на себя, обеспечив нежным Рыбам спокойную жизнь. Однако нередко Рыбы лишаются даже самого необходимого именно из-за своей отрешенности.

Творческий потенциал

Все Рыбы – люди очень творческие, но часто они не могут обнаружить свой талант, ежедневно растрачивая себя на окружающих людей: их чувства и эмоции. Однако если Рыбы сделают над собой усилие и сконцентрируются на поиске своего творческого дара, их ждет настоящий успех. Среди представителей знака Рыб много известных артистов самых разных областей искусства, и даже если Рыбы сами не производят никакого творческого продукта, они могут быть талантливыми и тонкими слушателями и зрителями, наблюдателями чужого дара.

Сильная интуиция

Иррациональность – еще одна яркая черта Рыб, вокруг которой, пожалуй, строится вся их жизнь. Самые точные и успешные решения принимаются Рыбами не на основании умозаключений, а полагаясь на интуицию – тонкий внутренний голос, который никогда не ошибается. Поэтому поступки Рыб часто непонятны окружающим, они кажутся совершенно неразумными и нелогичными, а сами Рыбы выглядят «не такими, как все», с чудинкой. Но если Рыбы преодолевают ложный стыд и слушают себя, а не то, что говорят им другие, их жизнь течет совершенно волшебным образом, формируя красивую, мистичную и захватывающую судьбу.

Дарья Лопушкова