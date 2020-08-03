Какие знаки встретят любовь в августе

Начался последний летний месяц – август.

На небе происходят самые интересные и удивительные перемены, которые повлияют на нашу жизнь. О том, что произойдет с личной жизнью представителей четырех зодиакальных стихий, читайте в этом материале.

Венера, планета любви и отношений, меняет знак в начале месяца. Она переходит из Близнецов в знак Рака уже 4 августа, а вместе с этим переходом изменится и наша личная жизнь. Она станет более плавной, текучей, в ней станет меньше места для поверхностных контактов и гораздо больше места – для глубокого общения и построения прочных привязанностей.

Вода (Рак, Скорпион, Рыбы)

Это ваш месяц! Ваша любовь к сентиментальностям и романтике будет полностью удовлетворена положением Венеры – назначайте свидания и дарите милые подарки тем, кто вам нравится или в кого вы страстно влюблены. Рыбы и Раки имеют большие шансы встретить новую любовь в этом месяце, а Скорпионы с высокой вероятностью наладят разорванные когда-то отношения.

Земля (Телец, Дева, Козерог)

Особым счастливчиком среди знаков Земли будет, пожалуй, Козерог. Именно козероги имеют все шансы не только найти свою вторую половинку в этом месяце, но и построить с ней очень нежные и крепкие отношения, которые приведут к браку. Девы и Тельцы также удовлетворят свои потребности в глубине и надежности: появится множество возможностей укрепить уже имеющиеся отношения.

Огонь (Овен, Лев, Стрелец)

Эти знаки зодиака проведут август в поисках компромисса между своей импульсивной натурой и стремлением нащупать что-то глубокое и нежное в отношениях со своими вторыми половинками. Львы и Стрельцы имеют большие шансы на то, чтобы перейти на новый уровень общения с теми, кто им симпатичен, а Овны сумеют избавиться от навязанных ненужных отношений.

Воздух (Близнецы, Весы, Водолей)

Знакам воздушной стихии внезапно захочется уединения, лишним контактам они предпочтут комфортное одиночество. Ну или свидания с самыми-самыми. Водолеи найдут свою любовь в этом августе – даже если им покажется, что это просто случайное знакомство. Весы ощутят гармонию в стабильных отношениях, а Близнецы превратятся в интровертов и весь август будут наслаждаться долгими душевными беседами с одним-единственным человеком.

Дарья Лопушкова