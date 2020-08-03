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Астрологи назвали 4 самых опасных дня в августе

Крестьянская жизнь3 часа назад
Фото: Крестьянская жизнь

Фортуна в этом месяце не всегда будет на нашей стороне, считают звездные специалисты. Поэтому несколько дней стоит провести спокойно, не строя амбициозные планы.

Следующая суббота тоже будет не из легких. 8 августа каждый будет стараться вывести вас из себя. Это влияние убывающей Луны в Овне. Однако вам всеми силами нужно удерживаться от конфликтов и ссор. Постарайтесь настроить себя на позитивный лад.

15 августа начинается период ретроградного Урана. В жизнь ворвутся перемены, но не для всех они будут приятными. Повышается риск потерять что-то нужное. Однако астрологи напоминают, что это неприятное время продлится недолго.

Спустя три дня, 18 августа, будет новолуние. Луна переместиться во Льва, что тоже означает непростой период. В этот день есть опасность совершить ошибку, которая может привести к неприятным последствиям. Также велика вероятность крушения некоторых надежд. Несмотря на творящийся хаос, стоит соблюдать спокойствие, и тогда беды обойдут вас стороной.

20 августа многие будут сомневаться в себе. Сразу настройтесь, что выполнить все запланированное в этот день не удастся. Растущая Луна в Деве создаст множество мелких препятствий. Постарайтесь сосредоточиться на самых важных задачах, отложив все ненужное на более благоприятный для этого день.

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