Ученые: «Конец света наступит в ближайшие десятилетия»

Согласно прогнозам ученых, при самом оптимистичном сценарии конца цивилизации, выживет лишь 10% человечества. Однако специалисты полагают, что есть шанс все изменить.

У людей, как считают ученые, есть шанс на спасение, только если в ближайшее время кардинально изменится курс. В противном случае крах цивилизации и неминуемая гибель всего человечества наступит в ближайшие десятилетия.

Причиной этого, как уверены ученые, станет чрезмерное потребление природных ресурсов. По расчетам специалистов, из-за вырубки лесов опустошение планеты произойдет в ближайшие 200 лет. Деревья играют огромную роль в экосистеме Земли. Чем их меньше, тем скорее наступит конец.

Если объемы потребляемых природных ресурсов не сократить, примерно через 40 лет человечество достигнет "точки невозврата". По словам ученых, пройдя ее, человечество уже не сможет спастись.