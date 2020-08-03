Три знака зодиака, которые отпугивают мужчин

Астрологи уверены, представительницы трех знаков зодиака не умеют строить прочные и длительные отношения с партнерами в связи с невыносимым характером, которым они отпугивают мужчин.

Женщины-Овны любят держать все под контролем, как отмечают астрологи. Они против того, чтобы мужчина ограничивал их свободу. Из-за чего женщинам бывает сложно подстроиться под своего избранника. Представительницы знака заставляют мужчин напрягаться из-за своей самоуверенности.

У представительниц знака завешенные ожидания к окружающим. В голове у них есть образ, каким должен быть идеальный мужчина и, если партнер не соответствует ожиданиям, Девы пытаются его изменить и перевоспитать, что не всем нравится.

Женщины-Скорпионы ставят свои интересы выше желаний избранника. Не у каждого мужчины хватит терпения, каждый раз искать компромисс или соглашаться на уступки.