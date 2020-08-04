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Звезда «Битвы экстрасенсов» рассказала о будущем рубля

Слово и Дело2 часа назад
Фото: Слово и Дело

Экстрасенс, участница шоу «Битва экстрасенсов» Дарья Миронова поделилась своим прогнозом относительно курсов валют до конца текущего года.

В Медиагруппе «Патриот» прошла онлайн-конференция на тему: «Рубль, доллар или евро — что происходит на валютных рынках». Одним из участников обсуждения стала экстрасенс Дарья Миронова. В рамках эфира она рассказала о будущем рубля, евро и доллара в ближайшее время.

«Рубль в этом году будет качаться. Евро вырастет до 100. Доллар достигнет 89», — подчеркнула экстрасенс.

По словам экстрасенса, в РФ будет проходить реформа рубля, которая положительно скажется на национальной валюте.

«Ближе всего к кризису Россия будет в октябре. Придется делать реформу рубля, но власти справятся. Если есть сбережения в рублях – оставляйте в рублях. Рубль будет падать, но реформа его только укрепит», — подчеркнула Миронова.

К слову, журналистка Ксения Собчак выразила противоположное мнение, нелестно отозвавшись о людях, которые хранят сбережения в национальной валюте.

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