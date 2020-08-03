Знаки зодиака, которые лихачат на дороге

Каждый водитель сталкивался с лихачами, нарушающими правила, например, выезжающими на красный свет, пересекающими сплошные полосы.

Астрологи в своих исследованиях не оставили в стороне и автомобильную тематику. В том числе, им удалось определить знаки зодиака, представителям которых свойственно лихачество.

Обычно представители знака проявляют себя как весьма аккуратные водители. Однако если они куда-то опаздывают, превращаются в экстремальных гонщиков. Особенно, когда это касается какой-то вечеринки. Им всегда хочется похвастаться перед друзьями, показав свое умение в управлении транспортным средством. Козероги, в принципе, не упустят возможность полихачить, если есть необходимо добраться куда-то побыстрей. В таких ситуациях для них не существует правил.

Несмотря на то что Стрельцы не отличаются экстремальным типом вождения, они крайне невнимательны на дорогах. Представители знака могут спокойно разговаривать по телефону за рулем или записывать видеоролик, в общем, заниматься тем, что отвлекает их от вождения. Например, женщинам свойственно краситься за рулем или же делать прическу. Нередко они могут выяснять семейные отношения, управляя автомобилем. Во избежание происшествия, астрологи рекомендуют не путешествовать далеко в одиночку.

Представители знака отчаянные водители. Они готовы управлять транспортным средством в любом состоянии, как грустные и веселые, также как пьяные и трезвые. Для них не станет преградой даже сломанная рука или нога. Такое поведение могло бы стать причиной аварии, но не с Рыбами. Обычно серьезные происшествия обходят их стороной. Астрологи советуют представителям знака не ассоциировать себя с птицами и не летать на дорогах, а соблюдать предписанные правила.

Представители знака самоуверенны. Они навряд ли предоставят возможность кому-то другому обогнать себя, и превратят обычную трассу в гоночное шоссе. Такое поведение становится причиной дорожных происшествий, в которых Скорпионы всегда пытаются доказать свою невиновность.

Представители знака готовы нарушать любые правила, если куда-то опаздывают. В иных ситуациях они относятся к числу аккуратных водителей, не нарушающих правила. Однако проблема в том, что представители знака нередко опаздывают, в связи с чем им и приходится лихачить.