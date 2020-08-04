Конфликтолог: «Отвечать на неудобные вопросы – это легко»

Существует несколько способов уйти от бестактных вопросов – от иронии до универсального ответа.

Подробнее об этих хитростях рассказал психолог, конфликтолог, глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов.

Неудобные вопросы – довольно распространенная практика в обществе в силу различного уровня воспитания, мировосприятия и степени наглости людей. Нередко женщины в общепринятом для деторождения возрасте сталкиваются с вопросами об отсутствии малышей. По сути, это личное дело каждого человека, но как выйти из неловкой ситуации и не обидеть оппонента? Психолог Олег Иванов назвал пять простых способов для ответа на неудобные вопросы.

Не давать собеседнику конкретной информации

«Например, если у вас спрашивают: "Сколько ты зарабатываешь?", можно ответить примерно так: «В моей сфере деятельности разброс заработной платы достаточно велик, от 20 до 70 тыс. рублей. Я где-то посередине», — советует конфликтолог.

«Лейте воду»

На вопрос можно начать отвечать можно издалека, с максимальными подробностями. Таким образом сам ответ легко затеряется в потоке словесной мишуры.

«Если вам задают вопрос: "Когда заведете детей?", можно ответить примерно так: "Я всегда думала, что у меня будет много детей. Но со временем пришлось пересмотреть свои взгляды. Кроме того, дети – это большая ответственность…" и так далее», — рекомендует Иванов.

Ответить на неудобный вопрос встречным вопросом

«В случае, если у вас интересуются: "Где вы будете отдыхать летом?" Можно спросить: "А вы уже отдохнули? Куда ездили? Что видели?"», — рассказывает психолог.

Еще один отличный вариант – просто отшутиться

Поэтому можно подготовить ироничные ответы на наиболее часто задаваемые неловкие вопросы.

«К примеру, на вопрос: "Когда выйдешь замуж?", можно ответить: "Да завтра, сегодня я проспала ЗАГС"», — говорит Иванов.

Придуманный заранее универсальный ответ – способ уйти от большого количества бестактных вопросов

«На вопрос: "Почему ты до сих пора не нашла работу?", спросите: "Ты желаешь поговорить об этом?". Если человек продолжает интересоваться, скажите: "А я не хочу"», — резюмировал специалист.

Каждый человек вправе выбрать для себя наиболее удобный и приемлемый способ реакции на неудобные вопросы. Главное – отличать бестактность от откровенного хамства. В последнем случае, можно поразмышлять о необходимости продолжения диалога.