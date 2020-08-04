Дурные черты каждого знака зодиака

Оказалось, что не все знаки зодиака отличаются честностью, объективностью и уверенностью. Астрологи рассказали о самых дурных чертах в наших характерах.
Тельцы способны выбирать себе в друзей менее успешных людей, чтобы хвастаться перед ними своими достоинствами.
Раки также обладают стремлением всегда казаться лучше на фоне других.
Осторожней стоит заводить дружбу и с Водолеями. Представители этого знака зодиака могут преследовать личную выгоду в отношениях с другими людьми.
Рожденные под созвездием Дев могут тайно нарушать правила. Они делают это так, чтобы никто из их окружения не узнал о проступке.
Проблемы с самооценкой от чужих глаз скрывают Овны. Этот знак зодиака самый закомплексованный.
Львов легко ранить неосторожным словом, поэтому они нуждаются в постоянной эмоциональной поддержке.
Мнение близких людей очень важно для Стрельцов, хоть они и пытаются казаться независимыми.
Близнецы всегда открытые и честные. Однако этот знак зодиака предпочитает держать в тайне свою зависимость.
Весы помогают, чтобы услышать слова похвалы в свой адрес.
Скорпионов прельщают слава и деньги, они не любят рассказывать о своих планах близким.
Козероги также живут ради успеха и работы.
Рожденные под знаком Рыб часто не могут набраться смелости, чтобы попросить помощи у кого-то.