Взгляните на партнера по-новому – любовный гороскоп на 5 августа

Сегодня вы можете вновь влюбиться в партнера, если посмотрите на него под другим углом.

Овен ‌‌

В этот день астрологические влияния полностью на вашей стороне. Овны, звезды подсказывают, сегодня может исполниться самая заветная ваша мечта. Удача сама приплывет к вам в руки. Если вы пока одиноки, дайте возможность проявить себя всем своим поклонникам.

Телец

В этот день любимый человек обрушит на вас жалобы. В результате чего вам в голову придет удачное решение совместных проблем. Однако постарайтесь, приписать авторство этого своей пассии. Это польстит самолюбию второй половинки. Одинокие Тельцы проявят максимальную активность в поиске счастья.

Близнецы

Звезды рекомендуют Близнецам этот лень посвятить отдыху и отвлечься от повседневных забот. Расслабление души и тела поспособствует более легкому и оптимистичному взгляду на будущее ваших отношений с партнером. Если вы пока одиноки, не слушайте чужих советов.

Рак ‌‌

Не исключено, что Ракам придется скрыть от любимого человека некоторые события. Постарайтесь решить эти проблемы самостоятельно, так как иначе ситуация может стать непредсказуемой. Если вы пока не встретили любовь, вспомните о своих прежних поклонниках.

Лев ‌‌

Если в этот день вы более ранимы и обидчивы, чем обычно, не старайтесь скрыть этот факт. Поделитесь с любимым человеком своими переживаниями и попросите партнера взвешивать свои слова. Одинокие Львы могут погрузиться в прошлое и не заметить к себе интереса в настоящем.

Дева ‌‌

Для Дев желательно в этот день избегать привычных моделей поведения с любимым человеком. Чем больше вы будете импровизировать, тем быстрее ваши отношения нормализуются. Если вы пока одиноки, звёзды рекомендуют действовать по заранее продуманному плану.

Весы ‌‌

В этот день Весам придется подтолкнуть вторую половинку к серьезному решению. Постарайтесь сделать это как можно более мягко, так как слишком интенсивное давление может дать обратный эффект. Если вы пока одиноки, постарайтесь пока сдерживать слишком настойчивые действия ваших поклонников.

Скорпион

Не исключено, что Скорпионы весьма бурно отреагируют на события, к которым раньше относились спокойно и более философски. Любимому человеку придется выяснить в чем причина перемен. Одинокие Скорпионы смогут решить нужно им или нет возобновлять отношения с бывшим возлюбленным.

Стрелец

В этот день постарайтесь не тратить силы на споры по пустяковым поводам. А вот избегать разговора с партнером на глобальной тему не стоит, так как умалчивание о проблемах лишь обострит их. Если вы пока одиноки, ограничьтесь приятельскими отношениями с окружающими.

Козерог

Звезды подсказывают Козерогам, что сегодня им придется справиться с довольно сложной задачей. Это позволит вам укрепить авторитет и влиятельность в глазах второй половинки. Если вы еще не встретили свою любовь, будьте готовы к неожиданному началу нового романа.

Водолей

Возможно, в этот день Водолеям придется столкнуться с проблемой из далекого прошлого. Тем не менее, события давно минувших дней окажут непосредственное влияние на нынешние отношения. Одинокие Водолеи, в общении с окружающими постарайтесь держаться максимально интригующе.

Рыбы ‌‌

Не исключено, что сегодня в ваших отношениях с любимым человеком наступят долгожданные перемены в лучшую сторону. Для этого вам придется посмотреть друг на друга по-новому. Одиноким Рыбам звезды советуют погрузиться в мечты о счастливом будущем с любимым человеком.