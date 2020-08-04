Время расслабиться — гороскоп на 5 августа

16-17 лунные сутки. Сегодня Луна в Рыбах мешает мыслить чисто рациональными категорями, выдвигает на первый план чувства, ассоциации и воспоминания, способна принести отвращение к шуму, блеску и показухе, дать тягу к уединению и интимности.

Яркие, остроумные и экстравагантные идеи, сгенерированные ингрессией Меркурия в знак Льва, могут пока остаться без внимания. Не лучший момент для новых контактов, для дел, требующих активности, находчивости, мобильности и расторопности. День поможет найти источник душевного исцеления, получить сочувствие и моральную поддержку, подключиться к прежним мощным духовным резервам.

Овен ‌‌

Сегодня Овнам придется сбавить темп либо сменить тактику. Ситуация потребует секретности, гибкости, проницательности или ряда других качеств, которые у большинства Овнов не являются сильной стороной. Удача начнет зависеть скорее от стечения обстоятельств, чем от ваших талантов, смелости и инициативы. Умение держаться в тени обернется для вас некоторыми преимуществами в части финансов или карьеры.

Телец

Тельцам этот день рисует заманчивые картины, которые далеко не всегда являются праздными мечтами. Сегодня неплохо работает интуиция. Некоторые старые желания начнут исполняться сами собой, если вы доверитесь судьбе и не будете вмешиваться в ход событий. Желательно выбирать занятия, в которых не является недостатком чувствительность, допускается уединение, приветствуется фантазия и музыкальность.

Близнецы

Сегодня Близнецы склонны вновь стать идеалистами, что не всегда плохо. Идеализм уместен в старых делах и там, где вступили в силу роковые факторы — в этих сферах ничего не остается, кроме веры в чудо и в помощь свыше. А вот фантазировать о будущем вредно: планы окажутся воздушными замками. Любую новую мысль пока лучше подать в форме вопроса или намека, избегая конкретных заявлений и предложений.

Рак ‌‌

Сегодня небеса подарят Ракам надежду, обеспечат неявную моральную или духовную поддержку. Вам не потребуется ключ, чтобы расшифровать знак свыше: вы будете на нужной волне и все поймете интуитивно. Вас может исцелить дружеское сочувствие, понимание со стороны учителя или партнера. Возможна мечтательность, тяга к далеким краям или иным мирам. «Болеутоляющим» может стать фильм, молитва или музыка.

Лев ‌‌

Сегодня Львы не в лучшей психологической форме, что может отразиться и на форме физической. Активность, креативность и самоуверенность окажутся у многих представителей знака всего лишь фасадом, за которым скрывается ранимость, чувствительность, мнительность и слабая вера в себя. Даже при легких недомоганиях показан щадящий режим, не помешает проверенный способ телесного или духовного исцеления.

Дева ‌‌

Сегодня Девам важно быть на одной эмоциональной и мировоззренческой волне со своим окружением. Без тонкой настройки на нужды собеседника или на культурный код среды для вас в очередной раз окажутся загадкой чужие мотивы. Вербальный контакт окажется не лучшим решением: ваши шутки, креативные подходы и попытки рационализации чужих чувств не будут иметь успеха, доверительный диалог потеряет смысл.

Весы ‌‌

Сегодня внимание Весов могут привлечь странности, связанные с бытом, здоровьем, подоплекой рутинной работы, тонкости, касающиеся медикаментов, диеты, бытовой химии, напитков и других жидкостей. Интуиция или счастливое стечение событий поможет вам обнаружить нечто ценное: запас полезных мелочей, неожиданное целебное свойство знакомого продукта, загадочную причину болезни или тайный канал утечки.

Скорпион

Сегодня главное оружие Скорпионов — воображение, память, вера или чутье. Многие Скорпионы будут испытывать отвращение к шуму и показухе, предпочтут им эмоциональный комфорт или духовно близкую среду. День создает подходящую атмосферу для любовных тайн и интимных встреч. благоприятен для уединенного творчества, спокойного отдыха (особенно, у воды), погружения в мир музыки, кино, компьютерных игр.

Стрелец

Сегодня у Стрельцов связаны руки. День блокирует ваш природный темперамент, создает ситуации пассивности, вынужденного молчания, временной изоляции. Будет сложно получить доступ к свежим новостям, завязать контакт, открыть дискуссию. Самое время пропасть с радаров, уйти в мир фантазий, воспоминаний, музыки, медитаций. Хорошо провести эти сутки дома или в тайном убежище, где вас никто не найдет.

Козерог

Козероги сегодня сентиментальны, но склонны прятать чувства под маской цинизма. Внутренние переживания могут быть ответом на внешний триггер, например, музыку. Это день везения, благословения, подтверждения давних ощущений и исполнения старых надежд, но могут быть задеты и ваши старые раны. Хорошо вновь оказаться среди духовно близких людей или в атмосфере, связанной с важным событием прошлого.

Водолей

Для Водолеев сегодня важны и материальные, и духовные ценности: и те, и другие являются капиталом. Это не лучший момент для покупки новых вещей, зато день может принести вам счастливые находки, открыть в нужный момент доступ к старым резервам, помочь расплатиться с частью финансовых или моральных долгов. Удачные сутки для посещения распродажи, а при наличии излишков — для благотворительности.

Рыбы ‌‌

Сегодня чувствительность делает Рыб уязвимыми и сильными одновременно. Вы будете непотопляемы, если у вас есть духовный «якорь», вы служите какой-то идее или проекту, верны своим старым друзьям или выстраданному мировоззрению. Наименее стабильными и защищенными будут Рыбы, зацикленные на случайных чувствах и житейских мелочах: именно они рискуют стать объектом внушения или пасть жертвой иллюзий.