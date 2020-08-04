Отложите важные дела на завтра — финансовый гороскоп на 5 августа

И если это возможно – возьмите выходной.

Овен ‌‌

В течение этого дня типичные Овны могут ощущать некоторое торможение в делах. Особенно это может затронуть деловое партнерство. Возможно, ваш основной партнер будет не согласен с некоторыми пунктами соглашения и может тормозить их реализацию. В конце дня воздержитесь от деловых свиданий, поездок и контактов.

Телец

Сегодняшний день у Тельцов может быть связан со сбоем рабочего ритма. Прежде всего, это может быть связано с техническими поломками, сбоями в работе машин и механизмов. Также, весьма вероятно, что вам придется заново переделывать ту работу, которую вы ранее выполняли. В конце дня воздержитесь от принятия финансовых решений относительно крупных покупок.

Близнецы

В этот день звезды не советуют Близнецам делать публичных заявлений и принимать участие в корпоративных встречах. Дело в том, что по странному стечению обстоятельств это может негативно отразиться на вашей деловой репутации. Более незаметный и скромный стиль поведения может уберечь вас от неприятностей. В конце рабочего дня старайтесь не попадаться на глаза начальству.

Рак ‌‌

В этот день звезды не советуют Ракам обсуждать с родственниками вопросы, касающиеся наследства и юридических прав на недвижимую собственность. Служебные командировки могут проходить с торможением, многие дела не удастся довести до завершения. Также могут возникать трудности в бизнесе, связанным с удаленной дополнительной подработкой.

Лев ‌‌

Львам требуется быть осмотрительнее в контактах и не доверять никому. В этот день торговцам и посредникам не следует передавать свои деньги в распоряжение другим людям. Также лучше воздержаться от закупки товаров в кредит. Происходит замедление товарно-денежного обмена, падение спроса на ваши товары и услуги.

Дева ‌‌

Девам необходимо полагаться только на себя в делах. Если деловой партнер обещал вам сегодня вернуть взятые в долг деньги, то, скорее всего вы этого не дождетесь. Старайтесь в деловых партнерских отношениях не смешивать свои деньги с партнерскими деньгами. При выполнении индивидуальных клиентских заказов можете столкнуться с непостоянством клиентов, их отказами от ваших услуг.

Весы ‌‌

Весы могут столкнуться с разногласиями в трудовом коллективе. Ваши инициативы в делах сегодня могут испытывать торможение со стороны коллег. Прежде чем что-то новое начинать или предлагать, хорошенько взвесьте и просчитайте шансы на успех. Возможно, к некоторым вопросам вам придется заново возвращаться и прорабатывать их.

Скорпион

Сегодня у Скорпионов неблагоприятный день для финансовых спекуляций. Если вам предложат вложить деньги в высокодоходный проект, то не торопитесь соглашаться, несмотря на заманчивые условия. Также это не лучший день для обмена валюты. Во второй половине дня воздержитесь от покупки товара в кредит и от оформления банковской ссуды.

Стрелец

Сегодня неблагоприятный день у тех Стрельцов, чья работа, так или иначе, связана с недвижимостью. Сделки по купле-продаже недвижимости могут неожиданно срываться по независящим от вас причинам. Строители будут весь день простаивать из-за несвоевременной поставки стройматериалов. Многие дела не удастся завершить.

Козерог

У Козерогов сегодняшний день складывается неблагоприятно для сбора и аналитической обработки информации. Запланированные деловые встречи срываются по независящим от вас причинам. Не ищите встреч с влиятельными людьми от власти – это ничего не даст вам в позитивном смысле. Успешно поработают индивидуальные предприниматели, если они настроены на самостоятельное принятие решений.

Водолей

Водолеям рекомендуется больше внимания уделять текущим сиюминутным вопросам. Если ваш бизнес имеет отношение к связям с заграницей, то сегодня его доходность снижается, либо переходит в убыточность. Особенно неблагоприятен день для водителей-дальнобойщиков, и всех тех, кто работает в транспортных предприятиях. Возможны чрезвычайные происшествия в дороге.

Рыбы ‌‌

Рыбам важно учитывать время дня, в которое приходится работать. Если вы работаете по посменному графику, то наиболее напряженно складываются дела в вечернее время. Старайтесь не торопиться и соблюдайте правила техники безопасности. Если какую-то работу не удается довести до завершения, то лучше отложить её на другой день. Особенно это относится к подготовке отчетной документации.