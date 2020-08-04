Что произойдет в судьбе Стрельцов этой осенью

Осень 2020 – время чего-то совершенно нового в жизни представителей многих знаков зодиака, и Стрельцы входят в этот звездный список.

В этом материале поговорим о том, что ждет Стрельцов этой осенью.

Общее состояние

С первым осенним ветерком Стрельцы ощутят сильное желание испытать что-то новое. Душа попросит приключений, причем духовного, интеллектуального характера. Одним из способов удовлетворить это желание будет получение нового образования – начните учиться тому, чему давно хотели. Учитывая, что большинство программ начинаются как раз в сентябре, у вас море возможностей стать умнее, образованней, получить новую профессию и начать заниматься делом мечты. Будет и относительно напряженный период – в конце октября-начале ноября – постарайтесь не выгореть эмоционально к этому времени, а в течение указанного срока замедлитесь и займитесь своим состоянием – физическим и душевным. Несмотря на обещанную вторую волну пандемии и другие возможные неприятности, эта осень должна стать для Стрельцов порталом в новую жизнь, так что дерзайте.

Работа

Как мы уже сказали, реализация именно в профессиональной сфере будет очень важной для Стрельцов этой осенью. И если даже вы не пойдете получать новое образование, работу вы точно смените или получите какой-то новый опыт на старом месте. Середина сентября станет прекрасным временем для того, чтобы проявить себя и продемонстрировать все свои способности: берите новый проект или применяйте новые методы там, где, казалось бы, все давным-давно известно. Особого внимания заслуживают ваши профессиональные связи: постарайтесь не отмахиваться от новых знакомств и встреч, даже если не испытываете в них эмоциональной потребности. Расширение круга контактов придаст вам сил и уверенности в работе, именно люди сыграют важную роль в ваших трансформациях этой осенью.

Отношения

Осень 2020 подарит Стрельцам тепло и гармонию в личных, уже сложившихся отношениях. Ваша любовь войдет в фазу зрелости и покоя, что подарит вам много сил и ресурса для достижения собственных целей. Желания конфликтовать не будет, менять что-то в личной сфере (при условии, что она стабильна) – тоже. Но вот если у вас нет пары, то первая половина октября станет особенным периодом, когда вы сможете найти того или ту, кто украсит вашу жизнь и будет понимать вас, как никто другой.

Дарья Лопушкова