Какой знак зодиака самый сильный

Есть люди, обладающие физической силой, а есть – сильные духом.

Последние не пасуют перед трудностями и противостоят любым невзгодам. Астрологи считают, что среди знаков зодиака есть четыре, кому звезды «дали» мощную силу духа.

Козерог возглавляет список. Представители этого знака обладают мощной духовной силой, которая поддерживается их рациональным взглядом на жизнь. Козерогу не занимать терпения: прежде, чем совершить какое-то действие, он все обдумает, взвесит и дождется подходящего момента для осуществления задуманного. Этот знак бережет свои внутренние ресурсы и постоянно работает над их восполнением, продвигаясь аккуратными шагами. Именно поэтому ему удается дойти до самой сложной цели, не растеряв здоровье и силы.

Скорпион обладает мощной внутренней энергией, которая позволяет ему противостоять стрессу. Он в большей степени сосредоточен на себе и своих внутренних переживаниях, которые никогда не демонстрирует во вне. Окружающие редко понимают, что на самом деле происходит в душе Скорпиона и считают его «железобетонным». Умение владеть эмоциями позволяет ему выждать удобный момент для действий и спокойно выполнить задуманное. Благодаря четкому расчету и внутренней выдержке, Скорпион всегда оказывается в нужное время в нужном месте.

Лев обладает как физической, так и моральной силой. Он прирожденный лидер и руководитель, способный сплотить вокруг себя правильную команду. Лев умеет четко ставить задачи и не боится брать на себя ответственность, даже если в глубине души не уверен в задуманном до конца. Чтобы не происходило, представитель этого знака не позволит себе слабину. Он будет упорно идти к цели, как бы тяжело это не было. Льву необходима внешняя поддержка и признание собственной значимости, но он никогда в этом не признается.

Водолей, несмотря на кажущуюся мечтательность, тоже входит в список сильных знаков. Он все время стремится к высоким идеалам, поэтому сталкивается с большим количеством жизненных трудностей, которые закаляют его морально. По сути своей Водолеи умны и крайне изобретательны, что помогает им не просто приспосабливаться к постоянно меняющимся жизненным обстоятельствам, но и находить нестандартные решения, приводящие их к успеху.

Не переживайте, если ваш знак не входит в этот список. Сила характера – это то качество, которое при желании можно выработать.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог