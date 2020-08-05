Таролог назвала 5 вечно нищих знаков зодиака

Таролог и биоэнерготерапевт Александра Харрис назвала знаки зодиака, у представителей которых вечно нет денег.

Импульсивный Овен имеет тенденцию быть небрежным с финансами, но это не всегда плохо. Конкурентный по своей природе, Овен всегда намерен много зарабатывать, но в то же время не гонится за деньгами, как некоторые. Скорее, Овну нужны развитие, самореализация и увлекательное продвижение по карьерной лестнице. Экономия денег может быть проблемой для Овна, так как представители этого знака не могут себе отказать в импульсивных покупках.

Представители этого знака не любят себе в чем-то отказывать и обычно без сожалений разбрасываются деньгами. Они очень любят красивые вещи и приятное времяпровождение, на эти радости жизни они не пожалеют никакой суммы. Уважаемые Весы, думайте о завтрашнем дне! Вам следует научиться более рационально распоряжаться своим бюджетом.

Скорпионы любят чувствовать власть и превосходство и часто тратят огромные деньги на удовлетворение этой потребности. Они хотят выглядеть лучше всех и демонстрировать различные атрибуты роскоши, чтобы все вокруг понимали, кто здесь самый успешный. Советую чаще задумываться: стоят ли эти траты того, чтобы кому-то что-то доказать.

Саботировать рабочие обязанности ввиду нового увлечения, а на последние деньги сорваться куда-нибудь на выходные — привычный стиль жизни для представителей этого знака. Не имея сбережений и каждую свободную копейку растрачивая на минутные слабости, Стрельцы часто остаются совсем без гроша, но не спешат при этом направлять все усилия в работу, а лишь ищут способ так же весело и непринужденно переждать кризисный момент.

Если кто-то попросит у представителей этого знака в долг (даже если Рыбы знают по опыту, что возврата денег ждать не стоит), они все равно одолжат. Рыбы просто слишком добры и наивны. Часто они оказываются без гроша в кармане, потому что помогли всем, кто этого попросил. Будьте разумнее, Рыбы, окружающие могут сесть вам на шею!