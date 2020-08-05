Обстоятельства ударят по кошельку — финансовый гороскоп на 6 августа

Форс-мажорные ситуации сегодня могут отнять немало честно заработанного.

Овен ‌‌

Овны будут ориентированы на самостоятельное и независимое поведение. Поэтому сегодня вам будет нелегко работать в подчинении у начальства и выполнять его приказы и распоряжения. Мятежный дух противоречия и возросшая потребность в самостоятельном поведении могут привести к прямому неподчинению. А это не обещает вам ничего хорошего в плане дальнейшей работы на этом месте.

Телец

Сегодня у Тельцов может возникать соблазн поступать в обход существующим правилам и нормам закона. Правовой нигилизм может стать причиной неприятностей с представителями фискальных властей. Воздержитесь от неофициальной трудовой деятельности. Строго следите за своевременной оплатой по счетам и погашениям долгов.

Близнецы

Для Близнецов сегодняшний день таит в себе немало сюрпризов не совсем приятного свойства. Нежелательно заниматься поисками инвесторов в свой бизнес. Любые виды коллективной деятельности могут привести к нарушению рабочего ритма. От участия в собраниях и совещаниях лучше уклониться. Старайтесь не делать того, что может повысить риск убытков.

Рак ‌‌

Сегодня внешние обстоятельства складываются для Раков неблагоприятно. Поэтому любые ваши инициативы могут наталкиваться на сопротивление, препятствия. Воздержитесь от ведения переговоров. Возможны конфликты с клиентами при выполнении заказов, в результате которых на вас могут пожаловаться начальству.

Лев ‌‌

Сегодня Львам следует иметь в виду, что со стороны работодателя могут усилиться требования к соблюдению трудовой дисциплины. Старайтесь не опаздывать на работу и не отлучаться надолго с рабочего места. Строго исполняйте служебные инструкции, иначе можете получить замечания или штрафные санкции. Сложнее всего может сложиться ситуация у тех, кто работает на вахте.

Дева ‌‌

У Дев сегодняшний день неблагоприятен для проведения финансовых операций с безналичными расчетами. При любых покупках по кредитной карте хорошенько подумайте, а действительно ли вам так необходима та вещь, которую вы выбрали? Этот день может быть связан с финансовыми потерями из-за неудачных покупок или инвестиций.

Весы ‌‌

Сегодняшний день у Весов отмечен нестабильностью в соблюдении договорных отношений. Из-за нарушений договоров ваш бизнес может понести потери. Тщательно отслеживайте, насколько точно и своевременно выполняются договорные обязательства. Нежелательно подписывать договора на аренду помещений – в этом случае вам не придется долго поработать на этом месте.

Скорпион

Скорпионам могут чинить препятствия в работе. При выполнении текущей работы старайтесь не отвлекаться на посторонние дела и разговоры. Для этого требуется пресекать попытки людей досаждать вам в рабочее время своими делами. Также следует сдерживать эмоции при сотрудничестве с коллегами по трудовому коллективу.

Стрелец

Стрельцам в этот день рекомендуется воздержаться от финансовых спекуляций. Прежде всего, это относится к игрокам на фондовой и валютной бирже. Также нежелательно в этот день делать оптовые закупки товара с целью перепродажи – так вы рискуете понести крупные убытки. Не следует увлекаться рискованными финансовыми инвестициями.

Козерог

Сегодня у Козерогов не лучший день для завершения проектов. Именно на завершающей стадии вас ожидают неприятные сюрпризы, когда что-то придется заново переделывать. Постарайтесь не вовлекать близких родственников в свои дела. Могут быть ошибки при подготовке отчетной документации. Ищите опору в поддержке коллег по трудовому коллективу.

Водолей

На сегодняшний день Водолеям лучше не планировать деловых встреч и поездок. Дело в том, что при обсуждении деловых вопросов может неожиданно вспыхнуть конфликт на фоне личной неприязни. Также в это время лучше не доверять случайной информации. В торговле могут быть убытки – будьте осмотрительнее при проведении расчетов с клиентами.

Рыбы ‌‌

Рыбам в этот день важно удерживать стабильность в делах. Сегодня вы можете понести финансовые убытки в результате форс-мажорных обстоятельств. Если вы работаете с компьютерной техникой, то здесь могут произойти программные сбои, а также чисто технические поломки. Также это не лучшее время для расходования денег на покупки.