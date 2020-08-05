Китайская метафизика о здоровье в 2021 году. Часть 1

Грядущий 2021 год – год Белого или Металлического Быка, Синь Чоу.
Конечно же, в первую очередь, всех интересует ситуация с коронавирусом.
Будет ли продолжение? Давайте посмотрим.
Небесный ствол 2021 года знак Синь – это иньский металл.
Напомню, что в 2020 году в небесном стволе года мы имеем Янский Металл.
На уровне физиологии энергия металла – это легкие, дыхательная система, область груди, кишечник и выделительная система, а также кожа и зубы. Соответственно, можно предположить, что именно эти органы и системы могут потребовать к себе повышенного внимания и профилактических мер.
Таким образом, некая угроза для легких и дыхательной системы остается.
Но есть и хорошие новости. Если в 2020 году Янский Металл находится в фазе Смерти и в одном дворце с активной звездой Болезни, то в 2021 году металл Синь окажется в более благоприятной фазе Питания и получит ощутимую поддержку земной ветви года – подпитывающей его энергии Земли. Так что ситуация определенно не будет такой острой, как сейчас.
Проанализируем другие аспекты
Металл Синь – это, помимо всего прочего, острый нож или игла. Следовательно, нож пойдет в ход. Это не всегда плохо. Возможно, больше будет хирургических операций. Но и порезов, и колюще-режущих ран тоже будет больше.
Поэтому следует проявлять повышенную осторожность в обращении с острыми предметами, беречь пальцы и конечности.
Особенно если в вашем личном раскладе проявлен небесный ствол иньского дерева знак И (например, вы родились в годы, оканчивающиеся на 5).
В таком случае в профилактических мерах в хорошее время вам стоит с опережением проиграть аспект столкновения металла с деревом и провести процедуру иглоукалывания, какую-то косметическую мини-операцию, сделать тату или пирсинг, полечить зубы, можно сдать кровь или походить на уколы, чаще стричь волосы.
Нападающий на дерево металл, в первую очередь, может навредить желчевыводящей системе, печени.
Кроме того, под нападением область шеи, горла, позвоночник.
Профилактика и осторожность в этом аспекте (аспекте столкновения металла с деревом) особенно понадобятся в марте и в июле.
Июль вообще самый сложный месяц в 2021 году, поскольку в июле будет целых два столкновения: в небесных стволах и в земных ветвях.
Что касается земной ветви грядущего года, то Бык или Чоу – это иньская земля. Причем холодная январская земля. Соответственно, и энергии года будут холодные. Если, к тому же, и ваш личный расклад Ба Цзы «холодный», время от времени полезно будет свой организм прогревать и не допускать чрезмерного переохлаждения, как снаружи, так и изнутри. Например, за счет неправильной холодной пищи.
На уровне физиологии энергия Чоу – это, прежде всего, пищеварительная система, область живота и матки, мышцы, клетки.
На область живота и женских половых органов указывает и Звезда Болезни в годовой карте Ци Мень Дун Цзя.
Звезда Тянь Жуй окажется в юго-западном дворце вместе со знаками Цзи и Жэнь, также соответствующими органам пищеварения (селезенке, поджелудочной железе), мочеполовой и репродуктивной системам.
Звезда будет хоть и ленива, но достаточно сильна. И в большей степени активна в апреле, июле, августе и ноябре.
По персоналиям негатив звезды, в первую очередь, будет направлен в сторону родившихся в годы, оканчивающиеся на 3, 2 и 9.
Кроме юго-запада на уровне фэншуй больным и старым людям нежелательно будет спать в северных и юго-восточных спальнях.
Самую спокойную и благоприятную энергию будут получать спальни, где поселятся годовые звезды фэншуй 8 и 1, – западные и южные.
продолжение следует.
С пожеланием крепкого здоровья, Султанбекова Шели, эксперт китайской метафизики (Фэншуй, Ба Цзы, Ци Мень Дун Цзя)