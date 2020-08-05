Китайская метафизика о здоровье в 2021 году. Часть 1

Грядущий 2021 год – год Белого или Металлического Быка, Синь Чоу.

Конечно же, в первую очередь, всех интересует ситуация с коронавирусом.

Будет ли продолжение? Давайте посмотрим.

Небесный ствол 2021 года знак Синь – это иньский металл.

Напомню, что в 2020 году в небесном стволе года мы имеем Янский Металл.

На уровне физиологии энергия металла – это легкие, дыхательная система, область груди, кишечник и выделительная система, а также кожа и зубы. Соответственно, можно предположить, что именно эти органы и системы могут потребовать к себе повышенного внимания и профилактических мер.

Таким образом, некая угроза для легких и дыхательной системы остается.

Но есть и хорошие новости. Если в 2020 году Янский Металл находится в фазе Смерти и в одном дворце с активной звездой Болезни, то в 2021 году металл Синь окажется в более благоприятной фазе Питания и получит ощутимую поддержку земной ветви года – подпитывающей его энергии Земли. Так что ситуация определенно не будет такой острой, как сейчас.

Проанализируем другие аспекты

Металл Синь – это, помимо всего прочего, острый нож или игла. Следовательно, нож пойдет в ход. Это не всегда плохо. Возможно, больше будет хирургических операций. Но и порезов, и колюще-режущих ран тоже будет больше.

Поэтому следует проявлять повышенную осторожность в обращении с острыми предметами, беречь пальцы и конечности.

Особенно если в вашем личном раскладе проявлен небесный ствол иньского дерева знак И (например, вы родились в годы, оканчивающиеся на 5).

В таком случае в профилактических мерах в хорошее время вам стоит с опережением проиграть аспект столкновения металла с деревом и провести процедуру иглоукалывания, какую-то косметическую мини-операцию, сделать тату или пирсинг, полечить зубы, можно сдать кровь или походить на уколы, чаще стричь волосы.

Нападающий на дерево металл, в первую очередь, может навредить желчевыводящей системе, печени.

Кроме того, под нападением область шеи, горла, позвоночник.

Профилактика и осторожность в этом аспекте (аспекте столкновения металла с деревом) особенно понадобятся в марте и в июле.

Июль вообще самый сложный месяц в 2021 году, поскольку в июле будет целых два столкновения: в небесных стволах и в земных ветвях.

Что касается земной ветви грядущего года, то Бык или Чоу – это иньская земля. Причем холодная январская земля. Соответственно, и энергии года будут холодные. Если, к тому же, и ваш личный расклад Ба Цзы «холодный», время от времени полезно будет свой организм прогревать и не допускать чрезмерного переохлаждения, как снаружи, так и изнутри. Например, за счет неправильной холодной пищи.

На уровне физиологии энергия Чоу – это, прежде всего, пищеварительная система, область живота и матки, мышцы, клетки.

На область живота и женских половых органов указывает и Звезда Болезни в годовой карте Ци Мень Дун Цзя.

Звезда Тянь Жуй окажется в юго-западном дворце вместе со знаками Цзи и Жэнь, также соответствующими органам пищеварения (селезенке, поджелудочной железе), мочеполовой и репродуктивной системам.

Звезда будет хоть и ленива, но достаточно сильна. И в большей степени активна в апреле, июле, августе и ноябре.

По персоналиям негатив звезды, в первую очередь, будет направлен в сторону родившихся в годы, оканчивающиеся на 3, 2 и 9.

Кроме юго-запада на уровне фэншуй больным и старым людям нежелательно будет спать в северных и юго-восточных спальнях.

Самую спокойную и благоприятную энергию будут получать спальни, где поселятся годовые звезды фэншуй 8 и 1, – западные и южные.

продолжение следует.

С пожеланием крепкого здоровья, Султанбекова Шели, эксперт китайской метафизики (Фэншуй, Ба Цзы, Ци Мень Дун Цзя)