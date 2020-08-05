Что означает буква Х на вашей ладони

Смотрите ролик и узнайте, как трактовать заметный знак на ладони. Хиромантия, система гаданий и предсказаний по знакам на ладони, существует десятки веков. Её поклонниками были известные личности, включая Александра Македонского. Полководец часто строил планы, опираясь на знаки на руке. Поговаривают, то у него на ладони была буква Х, и именно это намекало на его уникальность. А если ли такой знак на вашей ладони? Ролик расскажет, о чём говорит такая любопытная примета.

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