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20 интригующих фактов об астрологии

Рамблер6 часов назад

Смотрите видео и узнайте любопытные факты об астрологии. Эта наука зародилась очень давно, но не все относятся к ней серьёзно. Если для одних людей прогнозы астрологов - это полноценное руководство в жизни, то для других - возможность поиронизировать. Как астрологи поспособствовали развитию астрономии? Почему некоторые специалисты считают, что есть 13-й знак зодиака? Был ли Эйнштейн фанатом астрологии? Эти и другие факты - в ролике.

Ранее «Рамблер» рассказывал, почему нельзя спать ногами к двери.

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