Самые популярные имена для новорожденных

Не секрет, что, давая новому человеку имя, родители стараются заложить в него важные качества, которые пригодятся в жизни, помогут выбрать правильный путь и пройти его достойно.

Какие имена лидируют сейчас?

Среди девочек это:

Анастасия – в переводе с древнегреческого означает «воскресшая», «возвращенная к жизни». Это имя дает ребенку в будущем право на новую жизнь, новые возможности. В этом, возможно, и кроется его популярность, а также то, что вариации этого имени можно встретить на разных языках.

София (Софья) – на древнегреческом означает «мудрость», «знание». Пригодятся ли такие качества в будущей жизни ребенка? Конечно! Причем и в учебе, и в работе, и семейной жизни. Поэтому данное имя продолжает звучать на всех языках мира.

Анна – еще одно древнее имя, популярное не только в России. У него много значений: «Божья милость», «благодать», «миловидность». Это имя заключает в себе много возможностей и обещает ребенку расположение людей и некоторую избранность.

Мальчиков же чаще всего называют так:

Александр, и это имя довольно прочно держится в списке популярных во всем мире. Не удивительно, ведь его значение в переводе с древнегреческого – «защитник», «тот, кто оберегает». Кроме того, это имя носили и носят многие известные личности, и вряд ли оно потеряет популярность и спустя пару поколений.

Михаил – «равный, подобный Богу». Кроме того, в христианской религии это имя носит один из архангелов. Действительно, сложно удержаться от искушения и не дать ребенку такое сильное имя, которое открывает перед ним огромные горизонты и возможности.

Артём на древнегреческом – человек с безупречным здоровьем. Конечно, очень хочется, чтобы ребенок никогда не болел и все возможные опасности обходили его стороной, поэтому это имя так же прочно держится в топе популярных детских имен.

Диана Сабитова