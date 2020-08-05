Гадание на картах Таро онлайн: Какой мужчина войдет в твою жизнь

Таро – незаменимый источник мудрости.

С помощью карт можно найти ответы на самые запутанные вопросы, получить совет или просто ценную информацию. Сегодня погадаем на тему того, какой мужчина войдет в твою жизнь в ближайшем будущем и что он с собой принесет.

Итак, сначала загадай любое число от 1 до 5. Теперь переходи к описанию своего числа ниже.

Единица – Двойка пентаклей

Это карта двойственности, ловкости и легкости. Мужчина, обозначаемый двойкой пентаклей, довольно проворен и может заниматься несколькими делами одновременно. Отношения с ним могут напоминать пинг-понг, только мячика иной раз придется ждать слишком долго, будто ваш партнер по игре отлучился куда-то, а когда вернется – неясно. Такой мужчина принесет с собой как легкость, так и неопределенность. Но может быть, тебе сейчас как раз нужны «свободные» отношения.

Двойка – Король чаш

Этот мужчина – настоящий король. Он довольно властен, но сила его – в эмоциях. Это яркий мужчина, который окружит тебя любовью и заботой. Возможно, в какой-то момент его станет слишком много. Скорее всего, тебя немного достанет его собственничество и бурный нрав. В твою жизнь этот мужчина принесет ощущение защищенности, но и кучу эмоций, с которыми не всегда будет легко справиться.

Тройка – Пятерка пентаклей

Мужчина, обозначаемый пятеркой пентаклей, в чем-то слаб и беззащитен. И отношения с ним – своего рода отстаивание любви, защита ее от нападений со стороны. Многие скажут, что он тебе не пара, но ты будешь отстаивать ваши отношения во что бы то ни стало. Этот мужчина может стать тем, кто покажет тебе, как важно делать выбор сердцем, невзирая на обстоятельства и чужое мнение.

Четверка – Колесница

Колесница – карта управления и контроля. Причем вожжи будут именно в его руках – в руках мужчины. Ты будешь играть роль ведомого, он – предводителя, слегка безумного, но очень решительного. Этот мужчина принесет в твою жизнь хаос и целеустремленность одновременно, ты научишься видеть свои цели и мечты и двигаться им навстречу. Впрочем, скорее всего, это будут его мечты и цели.

Пятерка – Шестерка жезлов

На этой карте изображен всадник, который победоносно движется вперед, ведя за собой тех, кто им восхищается. Это карта победителя, и твой будущий мужчина будет именно таким. Тебе, конечно, тоже придется петь ему хвалебные оды – иначе какой же он победитель? Такой мужчина поведет тебя к звездам, достижениям и счастью – если, конечно, ты сама этого хочешь.

Дарья Лопушкова