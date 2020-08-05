5 знаков зодиака, которым трудно выйти замуж

Современные женщины не торопятся замуж. Уже никто не называет их старыми девами, если они не вступают в брак до 25 лет.

Однако некоторым из них все же хотелось бы выйти замуж, только вот мешает характер. Астрологи назвали знаки зодиака, представительницам которых труднее обрести статус жены.

Рыба. Несмотря на то, что Рыб относят к романтичным знакам, им нередко сложно удачно выйти замуж. Все дело в том, что представители знака идеализируют партнера, наделяют его благородными качествами, а потом начинают верить в то, что напридумывали. Не столкнувшись со своими ожиданиями, они разочаровываются. Женщинам-Рыбам легче уйти, чем выяснять свои чувства и объяснять мужчине, в чем именно он не соответствует. Внутри них бушуют нешуточные страсти. Нередко представителей знака бросает из стороны в сторону, потому как сами не понимают, что им нужно от жизни.

Дева. Представительницы знака не страдают без мужского внимания. Мужчин к ним тянет магнитом. И это неудивительно, ведь Девы аккуратны, обходительны, харизматичный, наделены вкусом и чувством стиля. Однако построить прочную любовную связь материалистам Девам трудно. Они могут проявлять занудство, педантичность, обращаясь с упреками и замечаниями в адрес партнера. Девам будет тяжело жить с мужчиной, у которого в голове бардак.

Скорпион. Представители знака привыкли всегда получать желаемое. Им свойственно влюбляться в сильных и своенравных мужчин, с которыми они могут почувствовать себя слабыми. Однако Скорпионы всегда себе на уме, сложно разгадать их истинные мотивы. В связи с чем не каждый мужчина соглашается на такие непредсказуемые отношения. Женщины этого знака никогда не простят измену. Она обязательно выждут время и ударят по-больному.

Водолей. Свободолюбивые представители знака словно всегда витают в облаках. Им тяжело выйти замуж, а иногда им это даже не нужно. Это не говорит о том, что они не нуждаются в любви и заботе. Просто для женщин-Водолеев брак — это ограничение. При том они самодостаточны, что позволяет им жить в ладу с собой. Представители знака обычно вступают в брак в зрелом возрасте, когда уже понимают потребность в отношениях. При всей своей легкости, Водолеи однолюбы. Они останутся верны своему партнеру на протяжении всей жизни.

Стрелец. Стрельцы ценит свободу. Их одолевает жажда приключений. Их партнерам сложно подстроиться к быстрой смене обстановки и бешеному ритму жизни Стрельцу. Для представителей знака важно найти мужчину, который будет принимать их выходки, и, кроме того, будет поддерживать их в стремлении познать мир. Отрицательной чертой женщин-Стрельцов является то, что они ревнивы. Они склоны к авантюрам, но не потерпят, если их партнер будет вести себя соответствующе.