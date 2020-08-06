Ожидания или ложные надежды — гороскоп на 7 августа

18-19 лунные сутки. Первая половина дня сегодня пройдет в пассивных сомнениях, ожидании или ложных надеждах.

Оживления событий и подъема сил следует ждать ближе к вечеру. Ингрессия Луны в Овен задаст ситуации новый вектор, ее аспект к Меркурию повысит коммуникабельность и простимулирует креативное мышление. Лучше перенести на вечернее время учебу, поездки, переговоры, обсуждение новостей. В этот день не все гладко в сферах, связанных с деньгами, дизайном, эстетикой, чувствами. Непостоянны женские вкусы и симпатии. Любой выбор стоит обсудить до перехода к действию, иначе вскоре ждет обратный ход, обмен, возврат.

Овен ‌‌

В дневные часы Овнам трудно рассчитывать на подвижки в делах, а также на ясность в чувствах и симпатиях. Вечер не внесет полной определенности, но подскажет интересные варианты, даст вам идею для разговора или повод для сравнений. Не все будет гладко: возможна финансовая заминка, двойственность в общении с женской частью окружения, покупка по ошибке или неудачный обмен. Важно взвесить варианты.

Телец

Для Тельцов сегодня многое «встает с ног на голову». О стабильности можно будет только мечтать. Любые планы окажутся непрочными, любой выбор может быть отменен, оспорен или осмеян. Для успеха вам могут потребоваться качества лицедея, приспособленца, хамелеона, дипломата или разведчика. Лучше не принимать в эти сутки важных решений, не отправляться в путь и действовать исключительно по ситуации.

Близнецы

Любопытным и подвижным Близнецам сегодня придется набраться терпения: и новостей, и открытия путей предстоит подождать до вечера. В это время возможны вести от друзей, детей и значимых персон в вашем окружении. Именно на вечер лучше перенести поездку, прогулку, поиск, учебу, переписку. При этом звезды категорически не советуют делать покупки: поспешный выбор вряд ли принесет вам удовлетворение.

Рак ‌‌

Ракам желательно «семь раз отмерить», прежде чем поддаться порыву. Если утром итогом ваших фантазий станет легкое разочарование, тупик или забавный момент, о котором вы быстро забудете, то в конце дня вам окажется не до смеха. Вы можете сгоряча совершить рискованный шаг или неудачный выбор, за который расплатитесь, как минимум, сильным дискомфортом. Нежелательны покупки и косметические процедуры.

Лев ‌‌

Для Львов день может начаться с пассивности, отсутствия идей и нежелания общаться. Вечер все изменит: вы обретете дар речи и станете блестящим остроумным собеседником. Сегодня это наиболее подходящее время для учебы, отправки в путь, сеанса связи, а также для творческой литературной работы. Некоторых тем вам лучше пока не касаться: это дом, семья, тайные привязанности, ностальгические чувства.

Дева ‌‌

Девам сегодня трудно занять однозначную позицию в денежных вопросах, в любви, в области эстетики и дизайна. Звезды советуют не торопить события и не наводить ясность искусственно: неверный выбор может стать убыточным и опасным, создать вам лишние проблемы. Лучше воздержаться от инвестиции, покупки, подарка. Положительная сторона дня - возможность с юмором обсудить сложную тему, сравнить варианты.

Весы ‌‌

Сегодня Весам лучше не оступаться: пострадает репутация, партнерство, семья или карьера. Велика вероятность оказаться в двойственной роли. Важно найти безопасную точку баланса. Не помешает информационная поддержка, разговор с другом. Не стоит лично выступать в роли посредника, созаемщика или гаранта. Вместо категоричного заключения мира или объявления войны, рекомендуются неформальные переговоры.

Скорпион

В начале дня Скорпионы могут расслабиться, отоспаться, побаловать себя дополнительным удовольствием или спокойно настроиться на работу. Вечер мобилизует ваши технические, творческие или игровые таланты, потребует общительности, сообразительности, креативного мышления, чувства юмора, умения выбирать или идти на компромисс. В хорошей перемене или приятном бонусе обнаружится небольшой подвох.

Стрелец

Сегодня Стрельцы дезориентированы в области денег и чувств. Стоит воздержаться от начала романа, от финансовых игр, вложений, покупки, обмена, манипуляции с наследством. Наиболее информативен и удачен вечер. Это время креативных идей, налаживания связей, вестей от детей и от друзей-иностранцев. Хорошо пойдет литературная работа, реклама, учеба. Неплохой момент для начала поездки, выбора маршрута.

Козерог

Первая половина дня встретит Козерогов обманчивым спокойствием. Не стоит расшатывать себя эмоционально и переутомляться физически, иначе вы будете уязвимы перед новым поворотом событий. Вечером череда ракурсов и вариантов помешает сделать окончательный выбор. Возможны сомнения в чужих или своих вкусах, чувствах, потребностях. Не лучший момент для серьезной беседы, безопаснее свести все к шутке.

Водолей

Водолеев ждет информационно насыщенный вечер. Возможно интересное письмо, приглашение к разговору или сотрудничеству. Поток новостей подтолкнет к шуткам и обмену мнениями. Найдется харизматичный остроумный собеседник, веселый попутчик, альтернативный источник креативных идей, параллельный маршрут или канал связи. Известие о чужих успехах может дать стимул к обновлению и творческой конкуренции.

Рыбы ‌‌

Сегодня случайные помехи мешают Рыбам наслаждаться позитивной переменой, а также концентрироваться на значимых для себя сферах и делать в них правильный выбор. Лучше отложить важную задумку: ваши материальные, душевные и творческие ресурсы могут уплыть не в том направлении. Велик риск отвлечься на броскую деталь, чужую шутку, рекламный трюк, перегрузить внимание яркой мишурой и допустить ошибку.