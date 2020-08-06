Почему нельзя рассказывать о своих планах и тайнах

Довольно часто мы слышим: «Желания нельзя произносить вслух, а то не сбудутся», «о том, что важно, не стоит говорить во всеуслышание, а то сглазишь» и другие вариации идеи о том, что о задуманном почему-то стоит молчать. С чем это может быть связано?

Первая и самая очевидная причина – это людская зависть. Никогда не знаешь, чьи уши могут услышать эту информацию, у кого она вызовет зависть, у кого – злость, ведь вместе с вашим желанием о том, чтобы все получилось, в пространстве появляется желание другого человека – чтобы все пошло наоборот. Поэтому свои планы лучше раскрывать только в том обществе и обсуждать с теми людьми, в которых есть 100% уверенность и нет злых и недобрых мыслей в ваш адрес.

Вторая причина – каждое произнесенное слово выпускается в мир и может быть подвержено любым трансформациям. На него начинают влиять сотни факторов и, например, может оказаться так, что желание исполняется, но не так, как хотелось. Или же от мира пришла «обратная связь» в виде комментариев о том, насколько это вообще реалистично, как лучше сделать – и все, задуманное трансформируется и, вполне возможно, начинает приобретать уже не ту форму, которую желал его автор.

Разумеется, все эти факторы и то, насколько они будут разрушительны, зависят от уверенности самого человека. Если сомнений в желаемом нет, то и зависть обойдет стороной, и любые негативные комментарии. На них просто будет подготовлен ответ, и это будет только укреплять возможность реализации задуманного.

Более того, существует практика прямо противоположная данному суеверию – предъявить миру свое желание, проговарить вслух то, что задумалось. Поэтому для успешной реализации планов лучше придерживаться такого правила: есть сомнения, страхи и неуверенность в праве получить задуманное, в том, что это вообще возможно – лучше молчать. Сомнений нет – озвучивать и быть готовым отстоять свою позицию.

Диана Сабитова