Что произойдет в судьбе Скорпионов этой осенью

Осень 2020 года для Скорпиона будет насыщена событиями.

Период благоприятен для общения как со старыми знакомыми, так и для новых встреч, вечеринок в компаниях и деловых мероприятий. В сентябре важно планировать свои действия и, если обращаетесь к кому-то с просьбой, обязательно благодарить или отвечать ответной услугой, потому что ближе к зиме вам снова может понадобиться помощь этого человека. В сентябре Сатурн будет находится в Козероге, что может стать причиной финансовых потерь. Чтобы избежать проблем, постарайтесь не брать в долг и не планируйте крупных приобретений, особенно тех, которые требуют оформления документов. Опасайтесь мошенников в любой сфере. В делах могут возникать непредвиденные задержки.

Что касается любви, то в сентябре возможен служебный роман. Прежде чем поддаться порыву, стоит задуматься, потому что чувства пройдут очень быстро, а работать вместе придется долго, и это очень осложнит ситуацию.

В плане здоровья осень окажется не самым простым периодом. В конце первой декады сентября Марс станет ретроградным, что увеличит вероятность переутомления на работе, стрессов и душевных переживаний. По возможности Скорпиону стоит уделять больше времени отдыху и не злоупотреблять вредными привычками, чтобы не заработать нервный срыв.

В последних числах сентября и в октябре наступит период, когда важно уделить время работе. Если Скорпион по каким-то причинам ей недоволен, сейчас благоприятный момент искать новое место или просить о пересмотре зарплаты. Если вы недавно сменили работу, октябрь подходит для улучшения профессиональных навыков и налаживания отношений с коллективом. Для бизнесменов этот месяц опасен конфликтами с партнерами или заказчиками. На любовном фронте дела пойдут в гору: будет легко знакомиться и начинать отношения. Октябрь прекрасно подходит для помолвки, если вы давно в паре.

Ноябрь ознаменует собой окончание непростого периода и открытие новых возможностей. Скорпиону стоит использовать это время для развития бизнеса или карьеры, обустройства дома и улучшения семейных отношений. В ноябре стоит взять краткосрочный отпуск и заняться здоровьем, чтобы вложиться в новые проекты.

Если Скорпион прислушается к советам звезд, к новому году он заметно улучшит все сферы жизни, включая финансы.

Марианна Басс, эксперт в толковании сновидений, таролог