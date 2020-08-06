Как мужчины разных знаков реагируют на брак

Астролог Алена Прокина рассказала, кого из мужчин невозможно довести до загса, а кто готов туда бежать с радостью.

Овны прекрасно чувствуют себя в свободном полете и предпочитают ухаживать сразу за несколькими дамами. Поэтому их часто называют бабниками. Представители этого знака надумают жениться уже в более позднем возрасте.

Тельцы обременяют себя семейными узами не очень охотно, но быстро обзаводятся потомством, а потом «гуляют» налево.

А вот Близнецы занимают среди холостяков первое место. Они сильно погружены в свою жизнь, что просто не представляют, как начать делить ею с кем-то.

Раки созданы для семьи, поэтому они ищут хозяйку, которая будет желать семью и детей.

Львы любят производить впечатление и славятся своим честолюбием. Они могут долго находиться в статусе одиночек, пока им просто не захочется потомства.

По характеру Девы созданы для холостяцкой жизни, но при этом они очень влюбчивы. Поэтому и холостяков не так много среди них.

Весы редко бывают одни, ибо пара им нужна как воздух. К тому же Весы влюбчивые, поэтому могут жениться несколько раз.

Скорпионы по большей части однолюбы, поэтому с при замужестве можно получить каменную стену и крепкое плечо рядом.

Стрельцы, если уж решили выбрать спутницу по жизни, то она должна быть такой же авантюристкой.

Козероги очень сосредоточены на своем образе идеальной женщины, что часто пропускают хорошие варианты.

Водолеи очень часто женятся в юном возрасте, но так же быстро и разводятся, потому что не разобрались с чувствами.

Романтичные сердцееды Рыбы пользуются бешеным успехом у женщин, поэтому часто предпочитают жизнь довольных собой холостяков.