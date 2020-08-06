Астролог: «Среди знаков водятся бестолковые мужья»

Астрологи определили, с представителями каких знаков зодиака трудно строить супружеские отношения.

Астрологи отмечают, что у Овнов много достоинств. Они с легкостью завоевывают сердце своей спутницы. Однако строить с ними отношения не просто. В семейной жизни с них быстро слетает весь лоск. Мужчина-Овен становится вспыльчивым и даже грубым. В роли мужа он подвергает все критике, не идет на компромиссы и в целом многого требует от жены. А при этом сам забывает о своих обязанностях.

Астрологи предостерегают, что с мужчинами-Львами сложно. В браке женщине придется постоянно занимать второстепенную роль. Лев же примет на себя руководящую позицию. Представителей знака редко интересует чужое мнение. Жене необходимо будет проявлять послушание и петь супругу дифирамбы. Также стоит быть готовой ко вспышкам ревности и претензиям по поводу внешнего вида и ведению домашних обязанностей.

Представители знака в роли мужей любят демонстрировать независимость, хоть и ведут себя, как дети. Кроме того, они настоящие собственники. Водолеи-мужчины не планируют делить внимание жены ни с кем. В связи с чем будут пытаться избавиться не только от подруг, но и родственников супруги. Водолеи очень мнительны, зачастую уходят в себя и тогда достучаться до них очень сложно. При всем этом друзья считают их душой компании. Но в семейной жизни они другие. Мужчины-Водолеи погружены в мечты и не замечают происходящее вокруг.

Астрологи уверены, что представители знака не лучшие мужья. За мужчиной-Близнецом трудно угнаться и еще тяжелей удержать. Жене придется смириться с большим числом друзей, с которыми он станет проводить основную часть времени. У представителей этого знака быстро остывают чувства. Супруге придется постоянно их подогревать. Однако это не дает гарантий, что однажды у мужа не появится новая женщина. Если мужчина этого знака решит уйти из семьи, то, скорее всего, уже бесповоротно, и угрызения совести его мучить при этом не будут.