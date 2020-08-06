Спланируйте рабочий график — финансовый гороскоп на 7 августа

Звезды советуют решить все важные вопросы и дела ранним утром.

Овен ‌‌

У Овнов первая половина дня благоприятна для творческой деятельности и поиска выхода из нестандартных ситуаций. Оптовые закупки товара лучше делать с утра пораньше. У вас могут возникать интересные идеи по совершенствованию стиля и методов в работе. Вторая половина дня может быть связана с напряженностью при общении с клиентами и деловыми партнерами.

Телец

Если со вчерашнего дня у Тельцов оставались недоделанные дела, то сегодня с утра пораньше займитесь ими – у вас все легко и быстро получится сделать. Также это хорошее время для выполнения дополнительной подработки на удаленной работе. Вторая половина дня будет связана с препятствиями при выполнении текущих дел.

Близнецы

Близнецам важно учитывать время дня для планирования работы. Деловые встречи этого дня лучше планировать на утро, причем, чем раньше пройдет встреча, тем успешнее будет результат. Это хорошее время для поездок, торговли, консультаций. Вторая половина дня может быть связана с неожиданными происшествиями, которые нарушат ваши планы.

Рак ‌‌

Если Ракам требуется обратиться к вышестоящему руководству с просьбами и предложениями, то лучше сделать это с утра пораньше. В этом случае у вас все получится так, как вы и задумывали. Это хорошее время для подачи докладных записок и отчетной документации начальству. Вторая половина дня напротив, будет связана с осложнениями с начальством.

Лев ‌‌

У Львов в утренние часы будет благоприятное время для ведения деловой переписки и урегулирования юридических вопросов. Ждите хороших новостей издалека. Вторая половина дня может быть связана с нарушениями обязательств и транспортными неувязками. Торговцы могут понести убытки из-за несвоевременной поставки товара к торговым точкам.

Дева ‌‌

В первой половине дня Девам может представиться удачный шанс использовать заемные деньги для решения своих наиболее острых финансовых проблем. Обращаться с запросами о выдаче кредита в банк следует именно в это время. Можно делать крупные покупки в интернет магазинах с большими скидками, по акциям. Вторая половина дня неблагоприятна для финансовых расходов.

Весы ‌‌

У Весов утренние часы благоприятны для проведения собраний, совещаний, планерок, составления планов предстоящих работ. Держитесь ближе к коллективу, к единомышленникам. К вашему мнению будут прислушиваться, и вы сможете оказать влияние на принимаемые коллективные решения. Вторая половина дня будет связана с осложнениями при выполнении клиентских заказов.

Скорпион

У Скорпионов в утренние часы успешно пойдут любые текущие дела. Вы можете получить поощрение от начальства за добросовестный труд. Руководящие работники могут положиться на исполнительность подчиненных. Поэтому наиболее важные и ответственные дела лучше запланировать на первую половину дня. Вторая половина дня может быть связана с затруднениями, препятствиями, интригами в трудовом коллективе.

Стрелец

В первой половине дня у Стрельцов будет хорошее время для сдачи аттестационных экзаменов и повышения уровня профессиональных знаний. Успешно поработают те, кто находится в командировке, работает на вахте, вдали от родного дома. Вторая половина дня может быть связана с форс-мажорными обстоятельствами. Старайтесь быть осмотрительнее.

Козерог

Сегодня утром звезды призывают Козерогов действовать смело и энергично. В этом случае вы сможете использовать благоприятный шанс для увеличения финансовых доходов. Это хорошее время для работников банков и страховых компаний. Риск с вложением инвестиций может быть оправдан. Вторая половина дня неблагоприятна для контактов с начальством.

Водолей

Водолеям важно учитывать время дня для планирования своей деятельности. Вести переговоры и подписывать документы о сотрудничестве сегодня лучше с утра пораньше. В этом случае все будет складываться удачно. Вторая половина дня может быть связана со сбоями в средствах связи, коммуникаций, транспорта. Деловые встречи лучше отложить.

Рыбы ‌‌

В первой половине дня Рыбам рекомендуется активнее включаться в работу. Чем раньше вы приступите к делам, тем больше успеете сделать. Наиболее важные дела запланируйте на утро. Вторая половина дня может быть связана с финансовыми трудностями. Возможно, вам не будет хватать наличных денег на какие-то покупки. Может произойти задержка обещанных платежей на ваши банковские счета.