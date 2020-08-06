Не торопитесь ставить точку — любовный гороскоп на 7 августа

Если чувства охладели — это еще не значит, что любовь прошла.

Овен ‌‌

Сегодня у вас легко получится то, что до недавнего времени вызвало затруднение и неуверенность. Постарайтесь воспользоваться благоприятным моментом для устранения препятствий. Одиноким Овнам звезды советуют задуматься о том насколько реалистичны их ожидания.

Телец

Звезды рекомендуют Тельцам стараться вести себя как можно более сдержанно, так как нестабильный эмоциональный фон дня может спровоцировать конфликт со второй половинкой. Свободные Тельцы сегодня легко обойдут всех конкурентов в борьбе за чье-то сердце.

Близнецы

Близнецам этот день желательно честно поговорить с любимым человеком об ошибках и найти новые пути взаимодействия. В этом случае недоразумения и непонимание останется в прошлом. Необычные идеи одиноких Близнецов помогут воплотить в жизнь мечты о любви.

Рак ‌‌

Не исключено, что в этот день вы окажетесь в плену сомнений и переживаний по поводу верности своей пассии. И хотя для подозрений нет повода, постарайтесь разобраться в причинах своего недоверия. Одинокие Раки получат приглашение вступить в интимную связь.

Лев ‌‌

Львы в этот день склонны к максимальному проявлению терпимости. Позвольте второй половинке проявить себя во всем многообразии характера и воздержитесь от критики в адрес партнера. Если вы пока не встретили свою любовь, открыто проявите свой интерес к окружающим.

Дева ‌‌

Если сегодня вам понадобится взгляд со стороны на ваши отношения с партнером, не стесняйтесь обратиться к близким друзьям. Их мнение поможет вам понять где вы были правы, а где ошибались. Одинокие Девы могут воспользоваться новыми возможностями расширить круг общения и встреч.

Весы ‌‌

Астрологические влияния этого дня склоняют Весы к дальновидности и предусмотрительности. Событие, которому ваш партнер, не придал значения, может оказать существенное влияние на отношения в дальнейшем. Одинокие Весы для кого-то в этот день окажутся манящей загадкой.

Скорпион

Не исключено, что в этот день Скорпионы могут запутаться в том, что хорошо и плохо в их отношениях с любимым человеком. Постарайтесь понять это на примерах окружающих. Если вы пока одиноки, незначительное событие может вызвать переворот во взгляде на потенциального партнера.

Стрелец

Текущее положение планет говорит, что Стрельцы в этот день поймут, что готовы к переменам во взаимоотношениях. Осталось понять готов ли к ним ваш любимый человек. Если вы пока не встретили вторую половинку, пора воплотить в жизнь мечту о счастливом союзе.

Козерог

Если в этот день вы поймете, что ваша любовь ко второй половинке начинает угасать, не торопитесь ставить точку. Не исключено, что вам обоим потребуется пауза в отношениях, за которой последует новый всплеск чувств. Одиноких Козерогов ждет серьезное предложение.

Водолей

Не исключено, что ваш романтичный настрой в этот день будет омрачен досадным недоразумением. Постарайтесь не придавать этому событию слишком большого значения и вскоре ситуация нормализуется. Одинокие Водолеи будут наслаждаться своей популярностью у окружающих.

Рыбы ‌‌

Звезды советуют Рыбам быть готовыми к неожиданным поворотам во взаимоотношениях со второй половинкой, которые принесут глубокое чувство счастья и понимания. Если вы пока одиноки, не стоит строить долговременных планов, живите текущим моментом.